أحمد حسن يكشف موعد سفر الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني

أعلن أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن موعد سفر النادي الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: "الأهلي يستقر على السفر إلى تنزانيا فجر الأربعاء لمواجهة سيمبا التنزاني".





ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.







موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

وتقام مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة الثامنةمساء يوم 29 مارس الجاري بدار السلام بتنزانيا.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا التنزاني ستكون يوم 5 أبريل المقبل على ملعب القاهرة الدولي.