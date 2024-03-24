وزير الخارجية يشدد على ضرورة معالجة الأوضاع في فلسطين|فيديو

ثمن وزير الخارجية سامح شكري، المواقف التي اتخذها السكرتير العام للأمم المتحدة فيما يتعلق بالأحداث في قطاع غزة، وما يعانيه الشعب الفلسطيني من أوضاع غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي.

وخلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، الذي أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية"، قال شكري إن عدد الشهداء في قطاع غزة تجاوز 32 ألف شهيد، و70 ألف مصاب جراء العدوان الإسرائيلي، علاوة على الأوضاع المأساوية التي يعيشها أهالي القطاع من مجاعة وعدم توافر المأوى.

وشدد على ضرورة معالجة الأوضاع التي يعانيها الشعب الفلسطيني، وتضطلع الأمم المتحدة بدور رئيسي في تخفيف هذه المعاناة، سواء من خلال «أونروا» أو منظمة الغذاء العالمي.