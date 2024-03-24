عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

مذبعة صدى البلد ايمان
مذبعة صدى البلد ايمان عبداللطيف

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية جديدة حيث كشفت مصادر حكومية مصرية، أن بعض الجهات ستصرف مرتب شهر للعاملين بها، منحة عيد الفطر 2024، وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان.
وقالت مصادر إن 90% من الجهات والمصالح الحكومية ستصرف منحة عيد الفطر 2024، لكن بنسب متفاوتة، تبدأ من 500 جنيه، وتصل إلى مرتب شهر للجهات الحكومية المحققة للأرباح، وذات الطابع الاستثماري كل في مجاله.

وأوضح المصدر، أن الجهات الحكومية قررت ذلك، ولكنها لم تعلن رسميا حتى الآن، هي: وزارات الإسكان والأوقاف والشباب والرياضة، والكهرباء وشركات البترول والشركة المصرية للاتصالات والشركة القابضة لمياه الشرب، وشركات الأدوية بالقطاع العام، بالإضافة إلى دواوين الوزارات، وشركات القطاع الخاص مثل شركات الأدوية والتصنيع الغذائي".
وأضاف المصدر أن الجهات المذكورة اعتادت صرف منحة للعاملين بمناسبة عيدي الفطر والأضحى، والمناسبات الدينية المهمة، مثل شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى والمولد النبوي".
واختتم المصدر أن الإدارات المالية بهذه الجهات، تقوم حاليا بترتيب أوضاعها، لصرف منحة عيد الفطر، بداية من يوم الخميس في الأسبوع الأخير لشهر رمضان، وذلك مراعاة أن عيد الفطر سيحل قبل موعد صرف مرتبات شهر أبريل".
ويترقب الكثير من المواطنين قرار الحكومة بشأن مدة إجازة عيد الفطر 2024 في القطاعين العام والخاص، ووفقًا للإعلان الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن آخر أيام شهر رمضان الكريم سيكون يوم 9 إبريل المقبل.
وتعتبر إجازة عيد الفطر من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، وفرصة للمواطنين لقضاء عطلة مع أسرهم وأصدقائهم، ومن المتوقع أن يكون موعد عيد الفطر فلكيًا في اليوم العاشر من إبريل المقبل، وتبدأ إجازة عيد الفطر 2024 يوم 9 إبريل المقبل، وتستمر حتى الثاني عشر من نفس الشهر.
وعلم "صدى البلد" من مصادر موثوقة أن الحكومة  تُعد مفاجأة سعيدة للعاملين بالدولة قبل حلول عيد الفطر المبارك.
ووفقًا للمصادر، فإن المفاجأة تتمثل في منحة سيتمّ صرفها للعاملين بالدولة في إطار حرص الحكومة على دعم العاملين بالدولة وتخفيف الأعباء المالية عنهم، خاصةً مع ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة.

القطاع الخاص القطاعين العام والخاص المعهد القومي للبحوث الفلكي المناسبات الدينية حلول عيد الفطر المبارك شركات الأدوية شركات البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنازته حضرها الآلاف| قصة وفاة بطل العالم في كمال الأجسام بطنطا.. تفاصيل

800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد هبوط الدولار

رسميا الآن| الدولار يتراجع 4 جنيهات في البنوك مع شلل السوق السوداء

25 جنيها| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بعد قفزة جنونية.. وكرتونة البيض مفاجأة

أمطار رعدية تضرب 5 مناطق من بينها القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد

انخفاض جديد.. كم يصل سعر كيلو الدواجن في البورصة؟

أسعار الدواجن تعاود التراجع مجددا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

انقسمت نصفين.. نقل تدهس ملاكي أسفلها ..تفحم السيارتين وسقوط ضحايا | فيديو وصور

ترشيحاتنا

بسبب خلافات مع أسرته.. إحالة قاتـ.لة رضيع الجيزة إلى فضيلة المفتي

ارتفاع ضحايا هجوم موسكو إلى 137 ق.تيلا

لقاء شيخ الأزهر وأمين عام الأمم المتحدة بالقاهرة | صور

أبرز أخبار التوك شو.. جوتيريش: مواطنو غزة لا يستطيعون تناول وجبة إفطار.. وتحركات جديدة بأسعار الذهب

دعاء الصائم قبل الإفطار في رمضان.. ردده يفرج همك ويكشف كربك

الأعمال العسكرية مخالفة للقانون.. رسائل وزير الخارجية حول الأوضاع في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انخفاضها إلى النصف.. أمين عام مصنعي السيارات يوضح سبب تراجع الأسعار

تشبه الأميرات.. درة تثير الجدل بإطلالة جديدة.. شاهد

أنشطة ثقافية ولقاءات توعوية للإرتقاء بالوعى خلال ندوات قوات الدفاع الشعبى والعسكرى

تعرض لأزمة قلبية.. محمد العمروسي يخضع لعملية بالقلب وهذه حقيقة فسخ خطبته

فيديو

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

الأرصاد: تنبيه عن حالة الطقس وتحذير من تخفيف الملابس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ