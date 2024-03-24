في اليوم العالمي للسل.. أعراض لن تتوقعها تشير إلى الإصابة به

يحتفي العالم اليوم في ال 24 من مارس باليوم العالمي للسل، وتعتمد أعراض مرض السل على مكان نمو بكتيريا السل في الجسم.

تنمو بكتيريا السل عادة في الرئتين (السل الرئوي)، قد يسبب مرض السل في الرئتين أعراضًا مثل.

أعراض السل

سعال سيئ يستمر لمدة 3 أسابيع أو أكثر

ألم في الصدر

سعال الدم أو البلغم (البلغم من أعماق الرئتين)

الأعراض الأخرى لمرض السل هي

الضعف أو التعب

فقدان الوزن

لا شهية

قشعريرة

حمى

التعرق في الليل

تعتمد أعراض مرض السل في أجزاء أخرى من الجسم على المنطقة المصابة.

الأشخاص الذين لديهم عدوى السل الكامنة

لا تشعر بالمرض، ليس لديك أي أعراض، لا يمكن أن ينقل مرض السل للآخرين.