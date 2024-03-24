ما حكم إمامة المرأة الرجال في الصلاة؟.. المفتي يرد

رد الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، على سؤال عن جواز إمامة المرأة لبناتها في الصلاة في البيت.

وقال الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الإعلامي "حمدي رزق"، ببرنامج "اسأل المفتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه يجوز للمرأة أنْ تؤم غيرَها مِن النساء في صلاة الفرض، ويكون وقوفها للإمامة معهنَّ في وسط الصف، فإنْ تقدَّمَت عليهنَّ صَحَّت صلاتهنَّ مع الكراهة".

وأشارالدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، : “لكن لا يجوز إمامة المرأة للرجال”، موضحا أن المتأمل في النصوص الشرعيَّة والسيرة النبوية وتاريخ الأمة يجد أن هناك علاقةً وثيقةً بين شهر رمضان وبين العمل والحث على إتقانه.



