مفتي الجمهورية يوضح حكم تعارض العمل مع العبادة.. فيديو

رد الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، على سؤال عن حكم تعارض العمل مع العبادة.

وقال الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الإعلامي "حمدي رزق"، ببرنامج "اسأل المفتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "إذا تعارض فرض كالعمل مع فرض كالصلاة فانه يجوز جمع الصلوات في بداية الوقت، أو جمعها جمع تأخير".

وأضاف: "إذا كان العمل لا يجوز تأخيره لأنَّ أداءه مطلوب على الفور، والصلاة وقتها متَّسع فعليه المواءمة بين الأمرين، حيث إن إتقان العمل المكلَّف به الموظف وأدائه فرض، والتقصير فيه يجعل الموظفَ آثمًا عند الله حتى لو كان في حال طاعة، وعلى المسلم الموازنة بين النوافل والفروض".