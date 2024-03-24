تصريحات نارية تضع الفنانة حورية فرغلي في صدارة التريند

زواج وانفصال وضرب وعفاريت.. بئر من الاسرار والحكايات بدون نهاية فتحته الفنانة حورية فرغلي خلال لقائها في برنامج العرافة المذاع على إحدى الفضائيات المصرية لتتصدر التريند.

رفضت الزواج من ملياردير لبناني



"عشان هو أحلى مني.. متعرفش هو ولد ولا بنت، ولو شوفتم صوره على النت هتلاقوه راحلى مني.. مش عارفة عاوز يتجوزني ليه ومصمم، هل هو متحول جنسيًا أصل حلو" هذا ما قالته الفنانة حورية فرغلي عن الملياردير اللبناني الذي رفضت الزواج منه رغم أنه عرض عليها 2 مليون جنيه للموافقة على الزواج منه.



خطوبة مزيفة من أجل التريند

منذ فترة نشر المذيع العراقي نزار الفارس صور وفيديو تجمعه بـ حورية وقال حينها إنه تمت خطبتهم، وانتشر الخبر على كافة المنصات الإلعلامية والاجتماعية ولكن سرعان ما نفت الفنانة حورية فرغلي تلك الشائعة.

واستطرد خلال لقائها في العرافة لتسرد تفاصيل الموضوع:"استغلني عشان يعمل تريند"، وواصلت: "قبل هذا الفيديو و منذ فترة طلب لقائي والاعتذار لي أمام الناس.. واستغل ذلك .. وعرض على اللي بيشتغل معايا 50 ألف جنيه عشان اللقطة والتريند".

تعدي هيثم أحمد زكي عليها بالضرب

صداقة مفعمة بالمودة نشأت بين حورية وهيثم ولكن من جانب هيثم كان حب من نوع آخر، فتوضح حورية :"هيثم أحمد زكي كان بيحبني لحد آخر يوم في حياته".

انقطعت علاقتهم عام 2011، وكان السبب وراء ذلك وفق ما رأوت فرغلي:"مد إيديه وشد شعري في لوكيشن تصوير مسلسل دوران شبرا، عشان كنت بكلم الفنان هاني عادل بعزيه في وفاة والدته، هيثم افتكر إني بتدلع معاه".

جن وعفاريت

تحكي الفنانة حورية فرغلي أنها قامت بشراء شقة الفنان الراحل محمد عبدالوهاب عام 2013، وفور انتقالها للسكن بالشقة لاحظت بعض الأمور الغريبة،" كنت قاعدة في الشقة لاقيت الشغالة داخلة عليا بالغداء، وبقولها ليه جايبة الأكل دلوقتي، قالتلي حضرتك اللي طلبتي فاستغربت، وفي مرة تانية لقيت في الصالة بنت صغيرة قاعدة، ومرة تالتة شوفت ولد صغير قاعد على السفرة، وكمان جرس البيت كان بيرن لوحده، في الأول خفت من الحاجات اللي بتظهر دي كتير، ولكن دلوقتي مبقتش أشوفهم زي الأول، وبسبب الموضوع ده سواقين وخدامين مشيوا من عندي".

وأضافت إنهم لا ينصرفون بقراءة القرأن بل يبقون في الشقة معي، "واستطردت :"كان فيه عفاريت معايا في الشقة ولا يؤذونني وأقرا سورة البقرة كل يوم جمعة وبشغل القرآن وكان الموضوع لايضايقهم".