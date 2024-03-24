عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تصريحات نارية تضع الفنانة حورية فرغلي في صدارة التريند

صدى البلد

زواج وانفصال وضرب وعفاريت.. بئر من الاسرار والحكايات بدون نهاية فتحته الفنانة حورية فرغلي خلال لقائها في برنامج العرافة المذاع على إحدى الفضائيات المصرية لتتصدر التريند.

رفضت الزواج من ملياردير لبناني


"عشان هو أحلى مني.. متعرفش هو ولد ولا بنت، ولو شوفتم صوره على النت هتلاقوه راحلى مني.. مش عارفة عاوز يتجوزني ليه ومصمم، هل هو متحول جنسيًا أصل حلو"  هذا ما قالته الفنانة حورية فرغلي عن الملياردير اللبناني الذي رفضت الزواج منه رغم أنه عرض عليها 2 مليون جنيه للموافقة على الزواج منه.

txt

المالية تحسمها بقرار رسمي..هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟

txt

وجه هادئ أشعل ضجة| حقيقة حذف إعلان دقوا الشماسي.. وهذا رد أسرة عبد الحليم


خطوبة مزيفة من أجل التريند

منذ فترة نشر المذيع العراقي نزار الفارس صور وفيديو تجمعه بـ حورية وقال حينها إنه تمت خطبتهم، وانتشر الخبر على كافة المنصات الإلعلامية والاجتماعية ولكن سرعان ما نفت الفنانة حورية فرغلي تلك الشائعة.

واستطرد خلال لقائها في العرافة لتسرد تفاصيل الموضوع:"استغلني عشان يعمل تريند"، وواصلت: "قبل هذا الفيديو و منذ فترة طلب لقائي والاعتذار لي أمام الناس.. واستغل ذلك .. وعرض على اللي بيشتغل معايا 50 ألف جنيه عشان اللقطة والتريند".

تعدي هيثم أحمد زكي عليها بالضرب

صداقة مفعمة بالمودة نشأت بين حورية وهيثم ولكن من جانب هيثم كان حب من نوع آخر، فتوضح حورية :"هيثم أحمد زكي كان بيحبني لحد آخر يوم في حياته".

انقطعت علاقتهم عام 2011، وكان السبب وراء ذلك وفق ما رأوت فرغلي:"مد إيديه وشد شعري في لوكيشن تصوير مسلسل دوران شبرا، عشان كنت بكلم الفنان هاني عادل بعزيه في وفاة والدته، هيثم افتكر إني بتدلع معاه".

txt

لا حرق ولا دفن.. الموتى يصبحون الذهب الأسود لإنقاذ الأرض| كيف ذلك؟

txt

الوحيد اللي ضاع فينا.. من هو العالم سامح سعد شقيق أحمد سعد الذي هوجم بسببه

جن وعفاريت

تحكي الفنانة حورية فرغلي أنها قامت بشراء شقة الفنان الراحل محمد عبدالوهاب عام 2013، وفور انتقالها للسكن بالشقة لاحظت بعض الأمور الغريبة،" كنت قاعدة في الشقة لاقيت الشغالة داخلة عليا بالغداء، وبقولها ليه جايبة الأكل دلوقتي، قالتلي حضرتك اللي طلبتي فاستغربت، وفي مرة تانية لقيت في الصالة بنت صغيرة قاعدة، ومرة تالتة شوفت ولد صغير قاعد على السفرة، وكمان جرس البيت كان بيرن لوحده، في الأول خفت من الحاجات اللي بتظهر دي كتير، ولكن دلوقتي مبقتش أشوفهم زي الأول، وبسبب الموضوع ده سواقين وخدامين مشيوا من عندي".

وأضافت إنهم لا ينصرفون بقراءة القرأن بل يبقون في الشقة معي، "واستطردت :"كان فيه عفاريت معايا في الشقة ولا يؤذونني وأقرا سورة البقرة كل يوم جمعة وبشغل القرآن وكان الموضوع لايضايقهم".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 أيام إجازة متواصلة للعاملين في القطاع العام والخاص بقرار رسمي| اعرف موعد التطبيق

هيئة الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس الإثنين

أسعار العربيات نزلت النص.. أمين عام رابطة مصنعي السيارات يكشف السبب

رد فعل ناري من حسام حسن على عدم ضم لاعبي الزمالك لـ المنتخب

بسمة بوسيل تفجر مفاجأة مدوية عن عودتها لـ تامر حسني

هددها ووالدها.. ماذا قال مجري التحريات في قضية ابتزاز شقيقة نيرة أشرف

هبوط جديد في أسعار اللحوم البلدي والمستوردة بالأسواق.. تفاصيل

دعاء ليلة النصف من رمضان.. ردده الآن بيقين يقضي حوائجك ويفتح الأبواب المغلقة

موضوعات متعلقة

المالية تحسمها بقرار رسمي..هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟

وجه هادئ أشعل ضجة| حقيقة حذف إعلان دقوا الشماسي.. وهذا رد أسرة عبد الحليم

لا حرق ولا دفن.. الموتى يصبحون الذهب الأسود لإنقاذ الأرض| كيف ذلك؟

الوحيد اللي ضاع فينا.. من هو العالم سامح سعد شقيق أحمد سعد الذي هوجم بسببه

بتكلفة خرافية.. تنفيذ أطول فندق في العالم على أرض دولة عربية

بعد اختفائها لشهور.. الأميرة كيت تظهر لأول مرة وتعلن إصابتها بمرض خطير .. القصة الكاملة

كيم جونج أون زعيم المحظورات في كوريا الشمالية يمنع شعبه من تربية هذا الحيوان.. ما الحكاية؟

تعليق جارح أخرجها عن صمتها| أروى جودة تكشف معاناتها مع هذا المرض

ترشيحاتنا

الحلم شارف على الانتهاء.. مايا مرسي: نواة الخير خرجت من مستشفى بهية

نظر محاكمة مدير أعمال حلمي بكر في الاستيلاء على أمواله .. غدا

شيخ الأزهر: النبي كان يتبع كل تصرف بشكر الله وحمده والثناء عليه

التحرير الفلسطينية: أمريكا ليست ضد الأهداف الإسرائيلية بخصوص حرب غزة

الاحتلال يقصف رفح وغزة ويسقط 5 شهداء.. والهلال الأحمر يعلن انقطاع الاتصال بطاقمه في مُستشفى الأمل

قوات الاحتلال تقتحم المصلى القبلي في المسجد الأقصى |فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباءة غير تقليدية.. بوسي تثير الجدل بظهورها| شاهد

ناهد السباعي تثير الجدل بـ فستان مجسم | شاهد

في اليوم العالمي للسل.. طرق طبيعية تساعد على علاجه

في عيد ميلادها 78.. صور وضعت نادية الجندي في مأزق| شاهد

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ