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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تقطع الإنترنت والكهرباء.. عاصفة مغناطيسية ضخمة تضرب الأرض

صدى البلد

تشهد الكرة الأرضية في الآونة الأخيرة العديد من الظواهر الجوية والفضائية التي تؤثر على الكهرباء والإنترنت وشبكات الإتصالات ، حيث تتدفق عاصفة مغناطيسية أرضية هائلة في الولايات المتحدة، ناجمة عن انفجارات قوية من الشمس قادرة على تعطيل الشبكة الكهربائية الأمريكية وإنتاج الأضواء الشمالية جنوبًا حتى ألاباما وشمال كاليفورنيا ليلة الأحد.

أصدر مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع لـ NOAA تنبيهًا بشأن العاصفة الكهرومغناطيسية بعد أن التقطت الأقمار الصناعية توهجًا شمسيًا في وقت سابق من مساء أمس الأحد.

على الرغم من أن العاصفة تم تصنيفها في الأصل على أنها عاصفة طفيفة من G1 أو G2 على مقياس NOAA المكون من خمس نقاط، فقد تمت ترقية الظاهرة الشمسية إلى عاصفة G4 في الساعات التالية.

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وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول إنه من المتوقع أن تتأثر الولاية بالطقس الفضائي حتى الساعة الثانية صباحًا يوم الاثنين.

وقال هوشول في بيان: "على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي انقطاع في الشبكة الكهربائية أو الاتصالات اللاسلكية، فإن موظفي الدولة يراقبون وينسقون بنشاط مع أصحاب المصلحة في الصناعة والحكومة الفيدرالية".

عند تصنيف G4، يمكن للجسيمات المشحونة القادمة من الشمس أن تمد الأضواء الشمالية لتكون مرئية في العديد من الولايات الجنوبية، بما في ذلك ألاباما.

ويعد تصنيف G3 كافيًا لجعل الشفق القطبي مرئيًا فوق نيويورك وواشنطن وويسكونسن إذا كانت السماء صافية بدرجة كافية، وقد تسببت عاصفة G3 في ظهور الأضواء الشمالية فوق لاس فيجاس.

ينشأ الشفق القطبي المرصود على الأرض عندما تصطدم الجسيمات المشحونة القادمة من الشمس، والتي يتم توصيلها عادةً عبر التوهجات الشمسية أو الانبعاثات الكتلية الإكليلية، بالغلاف الجوي.

ويتم أيضًا رصد النشاط المغناطيسي الأرضي على مقياس مؤشر Kp، والذي يتراوح من صفر إلى تسعة. يقوم معهد فيربانكس الجيوفيزيائي بجامعة ألاسكا بقياس عاصفة يوم الأحد عند المستوى السادس.

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وفي هذا المستوى، يقول الخبراءأنه يمكن رؤية الأضواء الشمالية في سياتل، واشنطن، مينيابوليس، مينيسوتا، جرين باي، ويسكونسن، وسيراكيوز في نيويورك.

ولسوء الحظ، توقع مركز فوكس للتنبؤات وجود "الكثير من العوائق" في السماء يومي الأحد والاثنين، والتي من المرجح أن تؤدي إلى تعقيد رؤية الأضواء الشمالية في الولايات المتحدة.

لحسن الحظ، قالت SWPC إن العاصفة المغناطيسية الأرضية ليس من المتوقع أن تؤثر على جزء كبير من شبكة الكهرباء في البلاد.

وقالت SWPC يوم الأحد: "يجب ألا يتوقع الجمهور تأثيرات سلبية، ولا يلزم اتخاذ أي إجراء، ولكن يجب عليهم أن يبقوا على اطلاع بشكل صحيح بتطور العاصفة من خلال زيارة صفحتنا على الويب".

أصبحت العواصف المغناطيسية الأرضية أكثر شيوعًا خلال العام الماضي عندما تصل الشمس إلى المرحلة القصوى من دورتها الشمسية، والتي تشهد تطاير المزيد من الجزيئات نحو الأرض.

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