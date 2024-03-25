أخطر جزيرة على سطح الأرض لم يدخلها حي إلا وفقد حياته..ما القصة؟

بعيد عن الأعين وفي وسط المياه تتمركز جزيرة في المحيط الهندي ولكنها شديدة الخطورة، فلم يذهب إليها أحد على قدميه وعاد إلى أهله مرة أخرى، فهناك تكتب النهاية لحياته.

جزيرة North Sentinel هي إحدى جزر أندامان في خليج البنغال، ويبلغ طولها حوالي خمسة أميال وعرضها 4.3 ميل. وهي محاطة بالشعاب المرجانية وتفتقر إلى الموانئ الطبيعية، بخلاف الشاطئ، فهي مغطاة في الغالب بالغابات.

لم يعش أي شخص وطأت قدماه الجزيرة ليروي الحكاية التي تحدث هناك، حتى أنه تم حظر جميع أنواع السفر إلى تلك الجزيرة، لم تأتي خطورتها من الحيوانات البرية أو السموم، ولكن بسبب السكان الأصليين الذين يعيشون هناك.

الحراس هم قبيلة أصلية منعزلة بأعداد غير معروفة في الغالب (تتراوح بين 80 و 150 في عام 2011) ويعيشون في عزلة طوعية منذ القرن التاسع عشر، دافعوا عن جزيرتهم بالقوة.

لقد هاجموا مرارًا وتكرارًا القوارب التي اقتربت كثيرًا، سواء عن قصد أو عن طريق الصدفة، ويقومون بإطلاق السهام على القوارب والمروحيات، مما أدى في بعض الهجمات إلى وقوع إصابات ووفيات.

وفي عام 2006، قتلوا صيادين انجرفوا إلى الشاطئ، وفي عام 2018، قتلوا مبشرًا مسيحيًا أمريكيًا حاول الاتصال بشكل غير قانوني ثلاث مرات، ودفع المال للصيادين المحليين لنقله إلى الجزيرة حتى يتمكن من تحويل القبيلة.

يُعتقد أن سكان الجزر يعيشون في مجموعات من الأكواخ المائلة ويبنون زوارق مداد يناورون بها باستخدام أعمدة طويلة لصيد الأسماك.

إذا كانوا مثل شعب أندامان في جزيرة قريبة، فمن المحتمل أنهم يعيشون على الفواكه والدرنات التي تنمو بريًا في الجزيرة، وبيض طيور النورس أو السلاحف والطرائد الصغيرة مثل الخنازير البرية أو الطيور.

يحملون الأقواس والسهام وكذلك الرماح والسكاكين، وينسجون السلال الشبكية، وتسمعهم القوارب القريبة وهي تغني.