حزب الله يعلن استهداف تجمع لجنود الاحتلال في تلة الطيحات على الحدود

أعلن حزب الله في لبنان، أنه استهداف، صباح اليوم الاثنين، تجمعاً ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات مباشرة.‏

وفي وقت سابق، أعلنت حزب الله في لبنان، استهداف ‏موقع المرج الإسرائيلي بقذائف المدفعية، وذلك دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال حزب الله عبر قناته على تليجرام، إنه رداً على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، ‏استهدف مبنى يتموضع فيه جنود ‏الاجتلال الإسرائيلي في مستعمرة المطلة واصابوه إصابة مباشرة.‏ ‏

وأضاف حزب الله أنه ‏استهدف أيضا ‏مبنى يتموضع فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة واصابوه ‏إصابة مباشرة.‏ ‏