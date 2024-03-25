عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يعلن استهداف تجمع لجنود الاحتلال في تلة الطيحات على الحدود

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله في لبنان، أنه استهداف، صباح اليوم الاثنين، تجمعاً ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات مباشرة.‏

وفي وقت سابق، أعلنت حزب الله في لبنان، استهداف ‏موقع المرج الإسرائيلي بقذائف المدفعية، وذلك دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال حزب الله عبر قناته على تليجرام، إنه رداً على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، ‏استهدف مبنى يتموضع فيه جنود ‏الاجتلال الإسرائيلي في مستعمرة المطلة واصابوه إصابة مباشرة.‏ ‏

وأضاف حزب الله أنه ‏استهدف أيضا ‏مبنى يتموضع فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة واصابوه ‏إصابة مباشرة.‏ ‏ 

حزب الله يعلن شن 8 هجمات عسكرية على مواقع إسرائيلية خطيرة

لبنان .. حزب الله يستهدف موقعا إسرائيليا بقذائف المدفعية

الاحتلال الاسرائيلي تلة الطيحات حزب الله لبنان جنود الإحتلال الإسرائيلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه| تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة بسبب الدولار

الكيلو بـ35 جنيها| الحكومة تعلن انتهاء أزمة السكر رسميًا بـ300 ألف طن

50 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن بعد التراجع.. وهذا ثمن كرتونة البيض

هيئة الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس الإثنين

رد فعل ناري من حسام حسن على عدم ضم لاعبي الزمالك لـ المنتخب

دعاء ليلة النصف من رمضان.. ردده الآن بيقين يقضي حوائجك ويفتح الأبواب المغلقة

موعد أول أيام عيد الفطر.. وحقيقة صرف مكافأة بحد أدنى 500 جنيه

سعيد جدا.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن أجاي

موضوعات متعلقة

حزب الله يعلن شن 8 هجمات عسكرية على مواقع إسرائيلية خطيرة

لبنان .. حزب الله يستهدف موقعا إسرائيليا بقذائف المدفعية

تهديدات حزب الله تنشر الخوف شمال إسرائيل وتنشئ مدنا خاوية للأشباح

الجيش الإسرائيلي : قصف عدد من أهداف حزب الله في جنوب لبنان

ترشيحاتنا

مرتضى منصور في المحكمة بعد قليل بسبب موظفة

شبانة: مصلحة المنتخب فوق جميع الأندية.. وإصابة أي لاعب أمر وارد

كيفية التوبة في شهر رمضان.. استغفر عن أصغر الذنوب

4 أسلحة كرواتية تصنع الفارق|كيف استعد العميد للمباراة النهائية.. وبدلاء حجازي وعاشور

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات الإثنين

الكيلو بـ35 جنيها| الحكومة تعلن انتهاء أزمة السكر رسميًا بـ300 ألف طن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيون زرقاء.. هنا الزاهد تثير الجدل بملابسها | شاهد

دون أدوية.. 3 طرق طبيعية لعلاج الكحة

بوت غريب.. عبير صبري تثير الجدل بملابسها من أحدث ظهور

رفقة ابنتها.. نانسي عجرم تخطف الأنظار بجمالها | شاهد

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ