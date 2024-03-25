حزب الله يعلن شن 8 هجمات عسكرية على مواقع إسرائيلية خطيرة

أعلن حزب الله في لبنان أنه نفذ عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية يوم الأحد.

وقال حزب الله عبر قناته على تليجرام، إنه شن مجموعات عمليات عسكرية على القطاع الشرقي من الحدود مع إسرائيل، كالتالي:

الساعة 01:10 استهداف القاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف وثكنة كيلع (مقر قيادة الدفاع ‏الجوي والصاروخي) حيث كانت تتدرب قوة من لواء جولاني بعد عودتها من قطاع غزة، وذلك بأكثر ‏من ستين صاروخ كاتيوشا، كردٍ على قصف ‏أحد الأماكن في مدينة بعلبك.

الساعة 16:00 استهداف قوة ‏إسرائيلية داخل موقع المرج بالأسلحة المناسبة وإيقاع أفرادها بين قتيل ‏وجريح.‏

الساعة 17:20 استهداف مبنى يتموضع فيه جنود ‏الاحتلال الاسرائيلي في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍ على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.

الساعة 17:30 استهداف موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

الساعة 22:20 استهداف مبنى ‏يتموضع فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍ على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.

وأضاف حزب الله، أنه نفذ أيضا مجموعات عمليات عسكرية على القطاع الغربي من الحدود، كالتالي: