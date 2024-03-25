كهربا يكشف عن علاقته بـ كولر

كشف محمود كهربا لاعب الأهلي، أن علاقته بمديره الفني مارسيل كولر لم تتأثر بالسلب بعد حفل زفاف شقيقته.



قال كهربا خلال تصريحات تلفزيونية: "سبق أن أجلت حفل زفاف شقيقتي من قبل لمدة 4 أشهر بسبب ارتباطات الأهلي ومنتخب مصر،وحددنا الموعد الجديد قبل شهرين من حفل الزفاف، ولم أكن أعلم أنني سأسافر مع الأهلي في ذلك الوقت، ولذا حصلت على إذن من كولر بالغياب عن رحلة غانا".



وأضاف: لا توجد مشكلة في استبعادي فنيا، كولر هو من ساعدني بالعودة للعب كأساسي مع الأهلي وهو من جهّز لي برنامجا خاصا خلال فترة إيقافي، وبعد حفل الزفاف أخبرني أنني المهاجم رقم 3 في الفريق وطلب مني الاجتهاد في التدريبات من أجل المشاركة، ولكن لم يحدث شرخ في علاقتي بكولر بسبب ما حدث".