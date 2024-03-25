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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوفا: وسام أبو علي حرمني من الانتقال للأهلي

صدى البلد

أكد أحمد أمين «أوفا»، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، أنه تلقى عرضين من ناديي الأهلي والزمالك في الانتقالات الشتويةالماضية.
 

وقال «أوفا»، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس2»: «الأهلي والزمالك، طلبا التعاقد معي في الانتقالات الشتوية الماضية».
 

وأضاف: «مسؤولو الأهلي والزمالك تواصلوا مع وكيل أعمالي قبل شهر يناير الماضي ولكن المفاوضات توقفت بعد ذلك ولا أعلم سبب توقف المفاوضات».
 

وتابع: «لو الأهلي والزمالك طلبا التعاقد معي في الصيف المقبل، سأختار النادي الذي استطيع أن أشارك معه بشكل أساسي».
 

وأشار: «وسام أبوعلى، حرمني من الانتقال إلى النادي الأهلي في الانتقالات الشتوية الماضية».

أحمد امين أحمد أمين أوفا الأهلي والزمالك الانتقالات الشتوية مهاجم الفريق الأول وسام أبو علي نادي إنبي

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