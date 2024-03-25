أوفا: وسام أبو علي حرمني من الانتقال للأهلي

أكد أحمد أمين «أوفا»، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، أنه تلقى عرضين من ناديي الأهلي والزمالك في الانتقالات الشتويةالماضية.



وقال «أوفا»، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس2»: «الأهلي والزمالك، طلبا التعاقد معي في الانتقالات الشتوية الماضية».



وأضاف: «مسؤولو الأهلي والزمالك تواصلوا مع وكيل أعمالي قبل شهر يناير الماضي ولكن المفاوضات توقفت بعد ذلك ولا أعلم سبب توقف المفاوضات».



وتابع: «لو الأهلي والزمالك طلبا التعاقد معي في الصيف المقبل، سأختار النادي الذي استطيع أن أشارك معه بشكل أساسي».



وأشار: «وسام أبوعلى، حرمني من الانتقال إلى النادي الأهلي في الانتقالات الشتوية الماضية».