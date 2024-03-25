زواج على حافة الهاوية قبل الدخلة.. مأساة حبيبين أمام محكمة الأسرة

تدخل الأهل في بعض الأحيان في العلاقات الأسرية وخاصة قبل إتمام الزواج يؤدى إلى إنهاء تلك العلاقات، وأمام محكمة الأسرة كان لوالدة الزوج دور كبير في إنهاء الزواج قبل حفل الزفاف والدخلة.

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وقف الزوج الشاب أمام مكتب تسوية المنازعات داخل محكمة الأسرة وأكد أن والدته صممت بعد كتب الكتاب على الاحتفاظ بالشبكة الموجودة عند العروسة لتقديمها في حفل الزفاف ولكن الزوجة رفضت وامتنعت عن الحديث مع زوجها بأية وسيلة من الوسائل.

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وطالبت الزوجة بتطليقها من زوجها واتهمته بالغش والنصب عليها ومحاولة سلبها ذهبها قبل حفل الزفاف، ولكن الزوج أمام مكتب التسوية بعدم طلب الشبكة وتعديل قائمة المنقولات وجعل مزايا لزوجته فيها أكثر فقبلت وتمت التسوية بينها والصلح.

إثبات النشوز

يتحقق النشوز بخروج الزوجة عن طاعة زوجها بهجرها لمنزل الزوجية الأمر الذى معه ينتفى شرط الاحتباس الذى هو أساس النفقة وتعتبر الزوجة ناشزا فى إحدى الحالتين:

-الفرض الأول: أن يوجه الزوج إنذار بالدخول في الطاعة لزوجته فلا تعترض عليه في المواعيد القانونية "30 يوما من تاريخ الإنذار"، فإن انقضت تلك المدة دون الاعتراض تصبح الزوجة ناشزا ويحق للزوج إقامة دعوى لإثبات هذا النشوز .

-الفرض الثانى: وهى أن تعترض الزوجة على إنذار الدخول فى الطاعة ويقضى فيه برفض اعتراضها بحكم نهائى فى هذه الحالة أيضا يحق للزوج إقامة دعوى لأثبات نشوز الزوجة .

كيفية إثبات النشوز

يتم إثبات النشوز فى حقيقة الأمر بتوجيه إنذار رسمى على يد محضر للزوجة يخطر فيه الزوج زوجته بضرورة أن تكف الزوجة عن معصية النشوز وأن تدخل فى عصمة زوجها على أن يشترط فى هذا الإنذار أن يتم توجيه للزوجة في المكان التي تقيم فيه ليتصل علمها به وأن يبين الزوج فى صدر الإنذار مسكن الطاعة الذى يرغب فى أن تدخل الزوجة فيه لعصمته، على أن ينتظر الزوج الميعاد القانونى للاعتراض على هذا الإنذار قبل تحريك دعوى أثبات النشوز.