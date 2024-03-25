أسعار العمرة 2024| تفاصيل زيادة التكلفة لـ75 ألف جنيه.. وضوابط سعودية جديدة بشأن رمضان

اختلفت أسعار العمرة 2024 عن بعضها، وتعتبر أرخص أسعار العمرة هذا العام هي عمرة بداية العام الجاري، والذي بدأ فيها البرنامج الاقتصادي الـ 3 نجوم 31،000 جنيه، وذلك وفقًا لـ شركات السياحية المعتمدة من وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة.

أسعار العمرة 2024

وزاد معدل البحث من قبل المواطنين عن أرخص سعر لـ عمرة رمضان خلال هذا العام، لذلك أعلنت عن مجموعة من شركات السياحة المعتمدة من وزارة السياحة والآثار، عن أسعار عمرة رمضان خلال موسم الحج والعمرة 1445 هجريًا / 2024، قبل وقت انطلاقها الأسبوع الماضي فكانت كالتالي:

- البرنامج الاقتصادي غرفة ثنائي 75000 جنيه.

- البرنامج الاقتصادي غرفة ثلاثي 65000 جنيه.

- البرنامج الاقتصادي غرفة رباعي 56000 جنيه.

وأما عن أسعار عمرة شهر شوال 2024 كالتالي:

- سعر برنامج الفرد في الغرفة الثنائي مستوى 42 ألف جنيه.

- سعر برنامج الفرد في الغرفة الثلاثي مستوى 38 ألف جنيه.

- سعر برنامج الفرد في الغرفة الرباعي مستوى 35 ألف جنيه.

وفي ذات السياق، وصل الفرق بين عمرة رمضان وشوال للفرد في الغرفة الرباعي، فالعمرة شهر رمضان يبدأ من 56 ألف جنيه، أما سعر الفرد في الغرفة الرباعي لـ عمرة شوال بـ 35 ألف جنيه، أي فرق يصل إلى 21 ألف جنيه في برامج العمرة المختلفة.

سبق وكشف مصدر بغرفة شركات السياحة خلال تصريحات له، حقيقة تأثر أسعار عمرة رمضان 2024 بـ سعر صرف الدولار والريال السعودي.

الحجوزات داخل المملكة السعودية بالدولار

وجاء ذلك بعدما أعلنت مجموعة من شركات السياحة خلال الفترة الماضية، عن أسعار عمرة رمضان وشوال، قائلة: الأسعار المُعلنة لبرامج العمرة خلال الفترة الماضية من الممكن أن تضاف عليها زيادة وفقًا لحجوزات الشركة في المملكة العربية السعودية، موضحة: كل الحجوزات داخل المملكة العربية السعودية تكون بالدولار.

ومن جانبه، أكد ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، أن أسعار برامج العمرة لشهر رمضان للبرنامج الاقتصادي شهرا كاملا 30 يوما تتراوح من 45 إلى 50 ألف جنيه، فيما تتراوح أسعار برامج 5 نجوم من 65 إلى 70 ألف جنيه.

وأضاف عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، أن أسعار برامج عمرة ختم القرآن أو العشر الأواخر من شهر رمضان إلى ما يقرب من 200 ألف جنيه.

وأشار إلى أن قرار البنك المركزي بتحرير كامل لسعر الجنيه بالبنوك أمام الدولار والعملات وفق قواعد العرض والطلب سيؤدي إلي توفير سعر عادل لبرامج العمرة في مصر.

وأوضح أن سوق العمرة في مصر يشهد تفاوتا كبيرا في الأسعار بسبب اختلاف سعر بيع الريال السعودي في السوق الموازية والتي تعتمد عليها الشركات في توفير الريال السعودي اللازم للتعاقد علي الخدمات التي ستقدمها شركات السياحة للمعتمرين.

وتستعد شركات السياحة العاملة بموسم العمرة لتفويج رحلات عمرة العشر الأواخر من شهر رمضان والمعروفة باسم عمرة ختم القرآن.

أسعار برامج عمرة ختم القرآن

وأعلنت شركات السياحة أن أسعار برامج عمرة العشر الأواخر من شهر رمضان او عمرة ختم القرآن تترواح من 55 الي اكثر من 200 ألف جنيه وفقا لاختلاف أماكن الإقامة بالفنادق بالقرب من الحرم المكي، بالإضافة إلى اختلاف مواعيد السفر والعودة.

وقد بدأ البرنامج الأول لـ عمرة رمضان يوم 22 شعبان، وتستمر حتى يوم 6 رمضان 1445، أي لمدة 14 يوما، وجاءت الأسعار كالآتي:

1 - يصل سعر عمرة رمضان 2024 غرفة ثنائي إلى 75000 جنيه.

2 - كما يبلغ سعر عمرة رمضان 2024 غرفة ثلاثي نحو 65000 جنيه.

3 - في حين يسجل سعر عمرة رمضان 2024 غرفة رباعي نحو 56000 جنيه.

كما بدأ البرنامج الثاني لـ عمرة رمضان 2024 من يوم 4 حتى 18 رمضان أي لمدة 15 يوم، ويبلغ سعره نحو 38.500 جنيها للغرفة الرباعي أو الخماسي.

وسوف يبدأ البرنامج الثالث لـ عمرة رمضان 2024 من يوم 15 رمضان حتى 7 شوال وهو البرنامج الأطول حيث يستمر لمدة 22 يوما، ويصل سعره إلى 43.500 جنيه للغرفة الرباعي أو الخماسي.

وقررت المملكة العربية السعودية منع تكرار عمرة شهر رمضان المبارك، أكثر من مرة خلال شهر رمضان، وذلك خلال بيان رسمي لوزارة الحج والعمرة السعودية.

سبب منع تكرار عمرة رمضان

وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، أنه لا يمكن إصدار التصاريح لأداء العمرة مرتين أو أكثر في شهر رمضان المبارك، وذلك لتخفيف الازدحام خلال شهر رمضان المبارك، وأن الاكتفاء بأداء مناسك العمرة مرة واحدة في رمضان يحقق العديد من الفوائد.

وأشارت وزارة الحج والعمرة السعودية، إلى أن الاكتفاء بعمرة واحدة في رمضان يهدف إلى تخفيف الازدحام، وإتاحة الفرصة للآخرين والتعاون على التنظيم والتيسير على المسلمين.

وسوف نرصد لكم الأوراق المطلوبة لعمرة رمضان 2024، والتي جاءت كالتالي:

- تقديم تصريح السفر من جهة العمل.

- تقديم تصريح السفر بالنسبة للمسافرين في سن التجنيد.

- يجب أن يكون جواز السفر صالح متبقٍ فيه فترة صلاحية لا تقل عن 6 أشهر بعد تاريخ السفر.

- تقديم عدد 2 صورة شخصية بخلفية بيضاء بدون استخدام النظارات، وتكون صور السيدات بالحجاب.

- إحضار صورة شهادة الميلاد للأطفال الأقل من 6 سنوات وأن يكون الطفل أخذ التطعيم ضد شلل الأطفال

- استخراج شهادة التطعيم ضد الأمراض المعدية من مكتب صحة حكومي مرسل معها إيصال سداد للكبار وتكون الشهادة مختومة بختم الدولة.