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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد والهلال يتنافسان لضم محمد صلاح قبل تجديد عقده مع ليفربول

صدى البلد

تسابق إدارة  فريق ليفربول الإنجليزي الزمن في محاولة تجديد عقد جناح الفريق وقائد منتخب مصر، محمد صلاح، الذي ينتهي في نهاية الموسم الحالي، حيث يواجهون خطر العروض المُغرية من أندية دوري روشن السعودي.

 تقارير صحفية سعودية تشير إلى تنافس الهلال والاتحاد لاستقطاب صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 تفيد صحيفة "ذا صن" الإنجليزية بأن خطة ليفربول للتعاقد مع صلاح تبدأ مع تعيين مايكل إدواردز كرئيس تنفيذي لكرة القدم وتعيين المدير الرياضي ريتشارد هيوز.

 يتجلى دورهم في تعيين مدرب جديد خلفًا ليورجن كلوب، وتجديد عقود الثلاثي البارز: محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وألكسندر أرنولد، قبل نهاية الموسم الحالي بتقديم عروض مالية مرضية.

 التحدي الرئيسي يكمن في تجديد عقود الثلاثي بسبب ارتباطهم بكلوب والعروض المالية الضخمة التي تلقاها صلاح من أندية الدوري السعودي، بالإضافة إلى رغبة ريال مدريد في ضم أرنولد.

الانتقالات الصيفية المقبلة الاتحاد والهلال الهلال السعودي ألكسندر أرنولد أندية الدوري السعودي قائد منتخب مصر

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