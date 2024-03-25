أنت تسأل والقانون يجيب.. 4 طلبات .. لو عايز تسجل مولود جديد؟

لو عايز تسجل مولود جديد وتستخرج له شهادة ميلاد، سؤال يتردد على أذهان الجميع عندما يرزقون بمولود جديد، و حدد القانون 4 طلبات لتحقيق ذلك الأمر:

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الأوراق المطلوب لتسجيل المواليد

1- تقديم صورتين لبطاقة الرقم القومي للأم وللأب.

2- تقديم صورتين من قسيمة الزواج للأم وللأب.

3- تقديم الإخطار الذي استلمه الأب من المستشفى بعد ولادة الأم، والمدون به كافة بيانات المولود.







4- تقديم وثائق تخص الطلاق في حال طلاق الوالدين، أو وثائق الوفاة حالة وفاة الأب.

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تحدث في بعض الأحيان أن يأتي إلى الدنيا مولود جديد ويكون والده أما مسافرًا وغائبًا عن البلاد أو متوفيًا، ففي هذه الحالة يحتار من حول الطفل المولود حديثًا في كيفية تسجيله وفي هذا التقرير يجيب قانون الأحوال الشخصية على هذا التساؤل..

حدد قانون الأحوال الشخصية من له الحق في تسجيل المولود، هو الأب، أما حال وفاة الأب عند ولادة الطفل، تقوم الأم بتسجيله مع تقديم ما يثبت ذلك، وفي حالة سفره، يتم تقديم هوية الأب وما يفيد بذلك، أو وجود شقيق بالغ من جانب الأب، لتحقيق هوية أي من الأب أو جده أو عمه.

ويتساءل الكثير عن كيفية تسجيل أطفالهم المولودة حديثًا واستخراج شهادات ميلاد لهم، وينص قانون الأحوال الشخصية على ضرورة تسجيل المواليد خلال 15 يوما من تاريخ الولادة.

وأكد القانون أن تسجيل المواليد هو بمثابة إثبات للشخصية والعمر، لتوثيق نسب الطفل إلى والديه وجنسياتهما.

خطوات تسجيل الطفل بمكتب الصحة

1- يتوجه ولي الأمر لمكتب الصحة التابع له، خلال مدة لا تزيد عن 15 يومًا من تاريخ الولادة الأصلي للطفل.

2- وللمقيمين بالخارج، عليهم التوجه للقنصلية خلال مدة لا تزيد على 90 يومًا.

3- يتوجه ولى الأمر، أو من ينوب عنه الولي بالطفل لعمل بصمة القدم.

4- يتم تقديم أصل بطاقة الرقم القومي للأب وللأم، وذلك لتسجيل البيانات منها.