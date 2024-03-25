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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مش قادر أسدد مصاريف أولادي.. صرخة أب أمام محكمة الأسرة

مش قادر أسدد مصاريف
مش قادر أسدد مصاريف أولادي.. صرخة أب أمام محكمة الأسرة

تقدم زوج بدعوى أمام محكمة الأسرة يطالب فيها بتخفيض نفقات أطفاله، وقدم مستندات تفيد عدم قدرته على السداد.

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وقال الزوج في دعواه إنه تكفل بزوجته وأسرته لسنوات وعندما تعسرت حالته المادية بدأت الزوجة في الشكوى ثم تركت المنزل وطلبت الطلاق ورفضت مساعدته رغم يسر حالتها المادية.

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وأضاف الزوج أنه رغم علمها بضيق حالته المادية إلا أنها طلبات بزيادة نفقات الأطفال التي تأخذها منه واستولت على المنقولات والمصوغات ورغم ذلك اتهمته بتبديدها وطالبته برد قيمة المنقولات والمصوغات.

“الطلاق للضرر ”، هى دعوى تقيمها الزوجة أمام محاكم الاسرة  تطلب فيها التطليق من الزوج لاستحالة العشرة والعلاقة الزوجية بينهما ، ويتعدد أنواع الاضرار الذي يمكن أن تتعرض إليها الزوجة منها السب والقذف، أو الامتناع عن الإنفاق، بسبب الضرب، سوء العشرة ، للهجر ، لسجن الزوج  ، لزواجه من أخرى  لغيابه أو لسفره. 

ومن الأسباب الشائعة لرفض الطلاق للضرر للزوجة تتمثل فى : 

١- عدم حضور الشهود 

أن الشهود فى دعوى الطلاق للضرر مهمين جدا لإثبات او نفى الضرر وسواء الشهود من طرف الزوج أو من طرف الزوجة، وفى الحالتين بيكونوا مهمين جدا ويساعدوا القاضى ولهم دورهم فعال فى القضية ؛وفى حالة عدم حضور الشهود بيتم غالبا خسارة الزوجة للقضية". 

٢-عدم إثبات الضرر

إن الطلاق للضرر له  أنواع مثل الطلاق لتعدى الزوج بالضرب والطلاق لعدم الانفاق والطلاق للزواج بأخرى والطلاق للشقاق...وكل نوع من الأنواع  يختلف طريق اثباتها فمثلا.فى الطلاق لتعدى الزوج بالضرب بيتم اثباتها بالاضافة لاقوال الشهود المحاضر والتقارير الطبية لاثبات اصابات الزوجة ووقت الاصابة ويوم الواقعه وبالتالى عند توافق اقوال الشهود مع التقرير الطبى الذى يثبت اصابة الزوجة فى نفس يوم واقعة تحرير محضر الشرطة وهذا  يعتبر اثبات قوى للزوجة ويقوى موقفها جدا فى القضية.

٣- عدم حضور الزوجة فى حالة طلب حضورها

إن حضور الزوجة فى الطلاق للضرر فى حالة طلبها من القاضى مهم جدا وهذا  يعود الى إن  القاضى او الحكم او الخبير النفسى يريد ان ناقش الزوجة فى سبب الطلاق ومدى الضرر الواقع عليها فى العلاقة ويفهم ويلمس طبيعة المشكلة وبالتالى عدم حضور الزوجة يعتبر تقصير منها فى القضية ويضعف موقفها.

٤-الإدعاء الباطل

إن الطلاق للضرر يعتبر من القضايا الموضوعية بشكل كبير وادعاء الزوجة لضرر معين مثل (الضرب او الهجر او الشقاق او ....) يتم التحقيق فيه لإثباته على الزوج او نفيه من الزوج ، واذا ادعت الزوجة  بالباطل ادعاء غير حقيقى والزوج اثبت عكس ذلك بالتالى سيتم رفض دعوى الزوجة بالطلاق للضرر.

٥-عدم توضيح الضرر للمحكمة

عدم توضيح الضرر الواقع على الزوجة للمحكمة  يعتبر اهم سبب من أسباب رفض الدعوى ، لانه من الممكن الزوجة تحضر  الشهود وتقدم المحاضر و......ولم توضح سبب ضررها من الزوج وهنا يظهر دور محامي الزوجة ودور محامى الزوج فى شرح الضرر الواقع على الزوج ويستند لشهادة الشهود والمحاضر وغيره ليثبت الضرر الواقع على الزوجة وكذلك دور محامي الزوج اذا  كانت الزوجة تدعى بالباطل على الزوج ان ينفى الوقائع بالأدلة والشهود .

محكمة الاسرة زوج زوجة نفقة الصغار حكم عدم نفقة الزوج على أبنائه

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