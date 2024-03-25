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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أنت تسأل والقانون يجيب.. ازاى أسجل طفلي المولود حديثًا؟

أنت تسأل والقانون
أنت تسأل والقانون يجيب.. ازاى أسجل طفلي المولود حديثًا؟

يتسأل الكثير عن كيفية تسجيل أطفالهم المولودة حديثًا واستخراج شهادات ميلاد لهم، وفي هذا التقرير ينص قانون الأحوال الشخصية على ضرورة تسجيل المواليد خلال 15 يوما من تاريخ الولادة.

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وأكد القانون أن تسجيل المواليد هو بمثابة إثبات للشخصية والعمر، لتوثيق نسب الطفل إلى والديه وجنسياتهما.

خطوات تسجيل الطفل بمكتب الصحة

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1- يتوجه ولي الأمر لمكتب الصحة التابع له، خلال مدة لا تزيد عن 15 يومًا من تاريخ الولادة الأصلي للطفل.

2- وللمقيمين بالخارج، عليهم التوجه للقنصلية خلال مدة لا تزيد عن 90 يومًا. 

3- يتوجه ولى الأمر، أو من ينوب عنه الولي بالطفل لعمل بصمة القدم.

4- يتم تقديم أصل بطاقة الرقم القومي للأب وللأم، وذلك لتسجيل البيانات منها.

تسجيل مولود شهادات ميلاد استخراج شهادة ميلاد أماكن استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر قانون الأحوال الشخصية

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