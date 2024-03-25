محافظ الدقهلية يطالب بمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة وإزالة الإشغالات.. صور

كلف الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية غاده الحمادي رئيس مركز المنصورة بمتابعة اعمال حملات المرور علي المواقف لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة وازالة الاشغالات ورفع تراكمات المياة بالشوارع والميادين وازالة البناء المخالف والتعديات.



وقال “مختار”: نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي بروح الفريق لتقديم خدمات متميزة للمواطنين في جميع القطاعات الخدمية بنطاق المحافظة من خلال المتابعة الميدانية لرؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتعاون مع كافة مديريات الخدمات.

وأوضحت رئيس مركز المنصورة انه تم المرور علي المواقف ووضع الاستيكر بالتعريفه الجديده ومتابعة اعمال حمله لرفع الاشغالات و متابعة اعمال سحب الامطار من الشوارع والميادين بنطاق المركز والوحدات المحليه فضلا عن المرور علي الحمله الميكانيكية للوقوف علي حاله المعدات.

وتم إزالة سور بلوك الابيض اقيم بالمخالفة بقرية الدنابيق وكذا متابعه تركيب الاعمده وكشافات الاناره والمحولات ضمن أعمال الخطه الاستثمار يه في طريق المنصورة - طناح.



وأكد "مختار" علي متابعته الشخصية يوميا لانشطة كافة الوحدات المحلية بنطاق المحافظة مشيرا لضرورة استمرار تنفيذ هذه الحملات حرصا علي تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

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