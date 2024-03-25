بعد هجوم موسكو.. الاتحاد الأوروبي يتحدث عن التعاون مع روسيا في مجال الإرهاب

أدان متحدث مفوضية السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، هجوم "كروكوس" بموسكو، مشيرا إلى أن ما حدث "بالنسبة لنا هذا عمل إرهابي واضح".

وقال ستانو خلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل، ردا على سؤال حول استئناف التعاون في مكافحة الإرهاب: "في حال قدمت روسيا عرضا (للتعاون في مكافحة الإرهاب) جديرا بالثقة ويستند إلى الالتزام بالقواعد الدولية، فمن المحتمل ألا يرفضه الاتحاد الأوروبي".

وفي سياق متصل، أعلنت ألمانيا وجود اتصالات بين أجهزة المخابرات في البلاد ونظيرتها الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الحرب على الإرهاب عملية مستمرة وتتطلب تعاونا واسع النطاق، وأن ما من مدينة في العالم محصنة من التهديدات الإرهابية.