عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تجارة القاهرة: غير المسددين للمصروفات أدوا امتحاناتهم ولا صحة لمنع أي طالب

الدكتورة لبني فريد
الدكتورة لبني فريد

أكدت الدكتورة لبني فريد، عميدة كلية التجارة جامعة القاهرة، على أن جميع الطلاب دخلوا امتحانات الميدتيرم، ولم يتم منع أي طالب من دخول الامتحانات بسبب عدم دفع المصروفات الدراسية، مؤكدة أن الطلاب غير المسددين للمصروفات أدوا بالفعل امتحاناتهم ولا صحة لمنع أي طالب من دخول الامتحانات.

عميدة تجارة القاهرة: لم يتم منع أحد من دخول الامتحانات 

وقالت عميدة كلية التجارة، إنه لا يوجد أي طالب تم منعه من دخول امتحانات الميدتيرم بسبب المصروفات الدراسية، مؤكدة على أن هناك تعليمات واضحة لسير العملية الامتحانية من إدارة الجامعة ليست على مستوى كلية التجارة فقط ولكن علي مستوى الجامعة وجميع الكليات ملتزمة بها.

وشددت عميدة كلية التجارة، على أن إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد الخشت تتكفل بدفع المصروفات الدراسية عن الطلاب غير القادرين من صندوق التكافل الطلابي الاجتماعي وبالتالي الجامعة حريصة علي مستقبل طلابها غير القادرين.

وأوضحت العميدة، أن الكلية لم ولن تمنع أي طالب من دخول الامتحانات بسبب عدم دفع المصروفات الدراسية، مشددة علي ضرورة تحري الدقة فيما يتم تناقله حول منع عدد من الطلاب من دخول الامتحانات حيث أن كلية التجارة جزء من جامعة القاهرة وتلتزم بمساعدة غير القادرين.

جدير بالذكر أن هناك توجها من الجامعة برئاسة الدكتور محمد الخشت، بالاهتمام بدعم الطلاب سواء غير القادرين أو الطلاب ذوي القدرات الخاصة أو الطلاب المتفوقين وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية والتشجيع لهم ليحتفظوا بتفوقهم وتميزهم؛ وتقدم الجامعة منحا لأوائل الثانوية العامة تشمل المصروفات الدراسية والكتب والإقامة والتغذية بالمدينة الجامعية، كما قدم الدكتور الخشت تبرعات مالية لتقديم الدعم المادي لطلاب الجامعة والذي يشمل المصروفات الدراسية وغيرها من أوجه الدعم  التي يحتاج إليها الطلاب غير القادرين، وسددت جامعة القاهرة المصروفات الدراسية عام 2022 لعدد 12077 طالب وطالبة تجاوزت 8 مليون جنيه و431 ألف جنيه تم صرفها من صندوق التكافل الاجتماعي، ووفقًا لقواعد تضمن العدالة الاجتماعية وتطبيق قواعد التكافل الاجتماعي ومساعدة كل من يستحق الدعم، والعمل على حل المشكلات التي تواجههم وتحول دون الاستمرار في دراستهم بسبب الظروف الاقتصادية أو عجز دخول أسرهم المادية.

كلية التجارة جامعة القاهرة الدكتورة لبني فريد عميدة كلية التجارة جامعة القاهرة امتحانات الميدتيرم عدم دفع المصروفات الدراسية الطلاب غير المسددين للمصروفات عميدة كلية التجارة عميدة تجارة القاهرة لم يتم منع أحد من دخول الامتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو بـ35 جنيها| الحكومة تعلن انتهاء أزمة السكر رسميًا بـ300 ألف طن

1000 جنيه| تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة بسبب الدولار

أنهى حياته بعد صلاة الفجر| مُحفِظ قرآن يتخلص من نفسه بسوهاج.. ماذا قال في رسالته الأخيرة؟

مفاجأة بشأن أسعار الذهب بعد عيد الفطر المبارك.. خبير يوضح

50 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن بعد التراجع.. وهذا ثمن كرتونة البيض

اختلس 3 ملايين جنيه .. إحالة العضو المنتدب لشركة عالمية للمحاكمة (خاص)

مدفوعة الأجر للموظفين| عدد أيام عطلة عيد الفطر 2024.. وهؤلاء محرومين من الإجازة

5 قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الآن .. تفاصيل رسمية

ترشيحاتنا

الحكومة: خفض أسعار السلع 15 و20 ‎%‎ ويصل لـ30 ‎%‎ بهذا الموعد

بدون فيتو أمريكي.. مشروع قرار جديد لوقف النار في غزة بمجلس الأمن

مشكلة مزمنة .. تحرك جديد من النبراوي لضم مهندسي الصحة لحافز المهن الطبية

رفع الوعي بصحة المراهقين في السويس لبحث قضية الزيادة السكانية

طفلة تسأل: لماذا لا تؤم المرأة الرجال في الصلاة؟.. علي جمعة يجيب

دون سبب.. القصة الكاملة لجريمة قـ.تل صيدلانية طنطا والقصاص من زوجها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسماء جلال: مش مستعجلة على البطولة المطلقة وأشغال شقة قصته من لحم ودم | حوار

جيبة قصيرة .. داليا مصطفى تتألق بإطلالة مثيرة للجدل

سعره خيالي| تكلفة فستان مي عمر في عقد قران ريم سامي

من العريش والأردن| مصر تواصل تنفيذ الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على شمال غزة

فيديو

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

من العريش والأردن| مصر تواصل تنفيذ الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على شمال غزة

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ