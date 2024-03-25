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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

طفلة تسأل: ليه الزوجة مجبرة على طاعة زوجها؟.. علي جمعة يجيب

علي جمعة
علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة حول ليه الزوجة مجبرة على طاعة زوجها، وعدم طاعة الست للراجل تأثم عليها ولو هو غير موافق على صيامها يبقى باطل؟.

علي جمعة: بلاش واحنا بندى المرأة حقوقها ندوس على الرجالة

وقال الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على مدار أيام شهر رمضان 2024، اليوم الاثنين: "مين اللى قالك الكلام ده أنتم جابين معلوماتكم منين، وبتقولوا حاجات غريبة جدا الله يكون فى عونكم".

وتابع: "إحنا فى الحياة الدنيا، أى واحدة ست لها كل الحقوق والخيارات وكل حاجة، وكمان الراجل له كل الحقوق والخيارات وكل حاجة، إلا لما يتدخلوا فى الزواج بقيوا فى شركة وأسرة فيها دوائر متعارضة يجب ترتيبها علشان الحياة تمشى".

وأضاف: "الشرع حرم إجبار الفتاة على الزواج من أى شخص لا تريده، حضرتك كأنثى أنتى حرة، لكن انتى اردتى الزواج علشان فى دافع مومة جواكى وعندك دافع تكونى ربة منزل، ده اختيارك بقى فى بنى آدم تانى فهو مش كيس جوافة، مش عاوزين واحنا بندى المرأة  حقوقها ندهمس على الرجالة".

وأوضح: "قائد السفينة فى البيت يكون مين لازم يكون حر الحركة، الاستاذة حملت وولدت ونفسه، وتعاني الموت وهى بتخلف، وعندنا إحدى الكاتبات قالت ده كلام سليم وعملت رواية تعترض على ربنا، طيب عاوزين إيه؟

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وتابع: "الشركة لازم ليكون قائد يكون مسئول عن النفقة والرعاية والحماية وستات الأرض كلهم بتحب كده، إنما يحصل أمتى لما يحصل خلاف وتكون عاوزه تمشى اللى فى دماغها، وكل ده محتاج اللى تعديل حتى نصل الى سعادة الدارين، وابقى وانا بشتغل مبسوط، وساعات مش بنكون منصفين".

برنامج نور الدين، الذى يعرض على مدار أيام شهر رمضان، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم فى حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذى يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون فى البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبنى عندهم وعيًا ويقينًا.

علي جمعة نور الدين برنامج نور الدين إجبار الفتاة على الزواج مفتي الديار المصرية

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