بالمستندات .. ننشر نص أقوال والدة حبيبة الشماع في التحقيقات | انفراد

حصل موقع صدي البلد علي نص أقوال والدة حبيبه الشماع في التحقيقات

شهدت الام بأن كريمتها المجني عليها استقلت سيارة تحمل لوحات معدنية رقم " ف ص ٦٤١١ " من خلال تطبيق النقل الذكي " أوبر " قيادة المتهم لتوصيلها من محل سكنها إلى منطقة التجمع ، و قامت بمهاتفتها فور استقلال السيارة - المار بيانها و قد تلاحظ لها آنذاك ارتفاع صوت مشغل الموسيقى بالسيارة ، فطلبت المجني عليها من المتهم خفض الصوت إلا أنه لم يستجب أفصحت لها عن ارتيابها في أمره إلا أنها ستكمل الرحلة رفقته على أن تبلغها فور وصولها ، ثم تلقت نبأ الحادث من إحدى صديقات المجني عليها ، وأفادت بتحصلها على بيانات السيارة من خلال الاطلاع علي حساب بنتها من تطبيق أوبر

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

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