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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة متهم بـ خلية دمياط الإرهابية لجلسة 27 مارس

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

قررت الدائرة الثالثة جنايات اول درجة بمجمع محاكم بدر تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم أحمدعز الدين عاشور ابراهيم، الصادر ضده حكم غيابي بالإعدام شنقاً في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية دمياط الإرهابية"، والمتهم فيها مع آخرون بتأسيس خلية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي..  لجلسة 27 مارس الجاري.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.

جدير بالذكر ان القضية تحمل رقم 14572 لـسنة 2015 جنايات قسم أول السلام، المقيدة برقم 2076 لـسنة 2015 كلي شرق القاهرة، أحيل على ذمتها للمحاكمة الجنائية 28 شخصا من عناصر السلفية الجهادية، لارتباطهم بتنظيم القاعدة خارج البلاد حسبما كشفت النيابة العامة.

دمياط المستشار وجدي عبد المنعم مجمع محاكم محاكمة متهم شرق القاهرة خلية دمياط الإرهابية

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