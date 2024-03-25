مندوب فلسطين: تبني مجلس الأمن قرار وقف إطلاق النار في غزة «يوم تاريخي»

قال مندوب فلسطين لدي مجلس الأمن الدولي رياض منصور، اليوم الإثنين، إن وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري؛ يتيح للشعب الفلسطيني في غزة العودة إلى مناطقهم التي نزحوا عنها.

وأضاف مندوب فلسطين، بعد صدور قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة في شهر رمضان: "تبني مجلس الأمن قرارا بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة هو يوم تاريخي".

وأشار منصور إلى أنه "إذا لم تمتثل إسرائيل لقرارات مجلس الأمن؛ فعليه استخدام الفصل السابع لاتخاذ تدابير عقابية".

وأضاف: "سنواصل عملنا على مشروع قرار في مجلس الأمن؛ من أجل ضمان عدم شن هجوم بري على رفح".

وقال مندوب فلسطين إن المجموعة العربية لا ترفض مبدأ إطلاق الرهائن الإسرائيليين في غزة على أن يتم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

وأقر مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، مشروع قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بموافقة غالبية الأعضاء.

وطالب مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، فيما صوت الأعضاء الأربعة عشر الآخرون لصالح القرار، الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون بالمجلس.