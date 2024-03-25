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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مسلمون وأقباط على مائدة إفطار مشروع "ابنتي الغالية" بالأقصر

صدى البلد

شهدت محافظة الأقصر إقامة حفل الإفطار الرمضاني الذي امتلأ يومه بالفرح والسرور ورسم البهجة على وجوه الجميع من المسلمين والأقباط، تجسيداً لروح المواطنة والمحبة والسلام، تحت رعاية جمعية الصعيد للتربية والتنمية بالأقصر، وإحتفالاً بإنطلاق المرحلة الجديدة من مشروع ابنتي الغالية (2024 -2026) داخل جمعية الصعيد، والذي تنفذه هيئة كوبتك أورفانز، في إطار دعم قيم المواطنة والانتماء وبث روح المحبة والإخاء وقبول الآخر.

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وجاء ذلك بحضور كل من محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، والاب بولس فاروق راعي كنيسة سفاجا للأقباط الكاثوليك نيابة عن صاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران الاقباط الكاثوليك بالأقصر، ورشدي صبحي مدير جمعية الصعيد للتربية والتنمية بالأقصر، والدكتورة سلوى يوسف مديرة مشروع ابنتي الغالية بهيئة كوبتك اورفانز، وإيمان عبد العال مدير التعليم بمديرية التربية والتعليم بالأقصر، والدكتور سمير حجازي رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات، ولفيف من القيادات التربوية والتعليمية والاجتماعية والفتيات المستفيدات من المشروع.

وفي بداية الحفل رحب رشدي صبحي مدير جمعية الصعيد للتربية والتنمية بالأقصر، بجميع الحضور المشاركين بالحفل ووجه الشكر لكل القيادات والعاملين بالمشروع، وتابع أن جمعية الصعيد للتربية والتنمية بالتنسيق مع مشروع ابنتي الغالية نظم حفل إفطار جماعي بمناسبة شهر رمضان المبارك، وإحتفالاً بانطلاق المشروع بالجمعية داخل محافظة الأقصر، والذي ضم كل الأخوات الكبرى من الأقباط والمسلمين المشاركين بالمشروع وسط فرحة عارمة من جميع الحضور.

وأشاد محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالأقصر، بالعروض الفنية التي قدمها الشباب والفتيات المشاركات في حفل الإفطار الجماعي، موجهاً الشكر لمسئولي هيئة كوبتك اورفانز والقائمين عليها وجمعية الصعيد للتربية والتنمية إحدى الجمعيات التابعة للمشروع وجميع المشاركين في العروض، لافتاً إلى أهمية مشروع "ابنتي الغالية" والذي يهدف لنشر وتعميق السلام المجتمعي بالمجتمع وهو ما يظهر جلياً في نماذج النجاح من الفتيات المستفيدات من المشروع التي تم استعراضها خلال الفعاليات السابقة.

فيما أعرب الأب بولس فاروق راعي كنيسة سفاجا للأقباط الكاثوليك نيابة عن صاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران الاقباط الكاثوليك بالأقصر، عن سعادته البالغة لمشاركته بحفل الافطار الجماعي داخل محافظة الأقصر الساحرة وسط كوكبة من القيادات التنفيذية ووكلاء الوزارات والقيادات التعليمية والتربوية بالمحافظة، لافتاً إلى أهمية دعم الفتيات وتأهيلهن ليصبحن قادة قادرات على خدمة بلادهن وإحداث تغيير إيجابي وتوفير بيئة آمنة للأطفال في المشروع وتدريبهن وتأهيلهن لمواجهة الصعوبات والعقبات التي تواجههن في المجتمع وكيفية ايجاد الحلول لها ما يحقق التقدم للجميع في المجال الدراسي والشخصي والاجتماعي.

وأشارت الدكتورة سلوي يوسف مدير منطقة الأقصر لمشروع ابنتي الغالية بهيئة كوبتك اورفانز، إلى أن حفل اليوم جاء بهدف تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع والمشاركين في المشروع والذي ضم كل الأخوات الكبرى من الأقباط والمسلمين المشاركين بالمشروع لتجمعهم أواصر الأخوة والمحبة، ويهدف الحفل لنشر وتعميق السلام المجتمعي وهو ما يظهر جلياً في نماذج النجاح من الفتيات المستفيدات من مشروع ابنتي الغالية.

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الأقصر الأقباط الكاثوليك الإفطار الرمضاني أقباط الكاثوليك الشباب والرياضة المرحلة الجديدة المحبة والسلام المسلمين والأقباط

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