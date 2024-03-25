المبعوث الصيني إلى القرن الإفريقي يسلم رسالة للرئيس الصومالي

استقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، المبعوث الصيني الخاص إلى القرن الأفريقي، السفير شيويه بينج، الذي نقل رسالة من الرئيس شي جين بينج رئيس الصين الشعبية.

وأفادت الرئاسة الصومالية بأن الجانبين ناقشا سبل تعزيز العلاقات بين الصين والصومال في المسائل المتعلقة بالسلام والأمن في منطقة القرن الأفريقي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا".

ويعيش الصومال في وضع متوتر جراء الصراع مع حركة الشباب الإرهابية التي تشن هجمات مسلحة على المدنيين في مناطق متفرقة من البلاد إلى جانب، تصاعد الأزمة بين الصومال وإثيوبيا بعد توقيع الأخيرة على مذكرة تفاهم غير قانونية مع المنطقة الانفصالية “أرض الصومال” في الأول من يناير 2024، تنص على حصول أديس أبابا على 20 كم من ساحل البحر الأحمر وهو الأمر الذي أغضب مقديشو.