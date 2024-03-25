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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

خالد نور ووالده نور خالد الحلقة 1..انفجار بمقر عمل كريم محمود عبدالعزيز

خالد نور ووالده نور
خالد نور ووالده نور خالد

بدأت منذ قليل عرض أولى حلقات المسلسل الكوميدي خالد نور ووالده نور خالد على شاشة mbc مصر بطولة كريم محمود عبد العزيز وشيكو

 

وبدأت الحلقة الأولى بانفجار داخل المفاعل الذى يعمل به كريم محمود عبد العزيز فى وجود زوجته وابنه الذين وصلوا إلى مكان عمله للاحتفال معه بعيد ميلاده.

وأثناء عمل كريم محمود عبد العزيز أحد تجاربه اكتشف وجود زوجته وابنه ولم يستطع ابعادهم مما أدي إلى إصابتهم جميعا.

كما كشفت الحلقة الأولى عن شخصية شيكو والذى يعمل مهندس صوت داخل أحد الاستديوهات 

 

المسلسل "خالد نور وولده نور خالد"، كوميدي حيث يعمل "علي" ميكانكي سيارات ويعول شقيقه الأصغر الذي يورط نفسه وشقيقه في الكثير من المشاكل الكبري حيث يضطر لدخول السجن أحيانا ومرة أخري لمُستشفي الأمراض النفسية وغيرها من المطبات اليومية والأزمات التي يقع فيها بدون حساب وسوء تقدير.  

مُسلسل "خالد نور وولده نور خالد" من بطولة شيكو، كريم محمود عبد العزيز، آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، وآخرين..، من تأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي، وإخراج خالد مرعي.

مسلسل “ خالد نور ووالده نور خالد ” فى إطار 15 حلقة ، عبر مجموعة قنوات mbc مصر ، ومنصة شاهد .

 

خالد نور ووالده نور خالد mbc مصر شيكو كريم محمود عبد العزيز

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