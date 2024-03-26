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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

إطلالة محتشمة .. نسرين طافش تخطف الأنظار بالعباية

نسرين طافش
نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها، بصور جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتألقت نسرين طافش بإطلالة أنيقة ومحتشمة، مرتدية توب باللون الأسود مع بنطال أسود جينز، ونسقت معهم العباءة باللون الأخضر مزينة بالورود الزرقاء.

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وانتعلت نسرين طافش حذاء بسيط باللون الأسود؛ لاستكمال إطلالتها الراقية، كما تركت خصلات شعرها البني بطريقة مموجة بعض الشيء، دون تكلف، بأنامل مصفف الشعر محمد الصغير.

ومن الناحية الجمالية وضعت نسرين طافش المكياج البسيط، ففضلت اللون البيج في الشفاه مع أيشادو بني، وأبرزت الوجنتين بالكونتور والبلاشر البسيط.

نسرين طافش 
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