وفاء مكي: أتمنى نجاح مسلسل حق عرب.. والفن أوضة وصالة

قالت الفنانة وفاء مكي، إنها تتمنى نجاح مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي والذي يعرض في رمضان 2024، وتشاركه فيه.

وأشادت الفنانة وفاء مكي، خلال مشاركتها ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، بموقف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ومساعدته لها في مرض نجلها عمر قائلة: أدين له بفضل كبير لأنه ساعدني في توفير حقن ابني عمر وهو عشرة طيبة والفن أوضة وصالة".

وعلقت مكي، على هجوم الفنانة ميار الببلاوي عليها وتكذيبها في قضية تعذيب الخادمتين، قائلة: "كنت بشتغل مع ميار زمان وماشوفتهاش من وقت الواقعة لحد ما طلعت وصوتت وانهارت ولطمت وعيطت وأدلت بشهادتها ثم تراجعت".