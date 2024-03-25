الهلال الأحمر الفلسطيني: خروج مستشفى الأمل في خان يونس عن الخدمة

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم الإثنين، بخروج مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس، جنوب قطاع غزة عن الخدمة.

أوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أنه بعد إجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي طواقم المستشفى والجرحى على إخلائه وإغلاق مداخله بالسواتر الترابية، تسبب ذلك في خروج المستشفى عن الخدمة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

يأتي ذلك على الرغم من إقرار مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين لقرار يقضي بوقف إطلاق النار في غزة وتسليم الرهائن الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية.