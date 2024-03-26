عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مسجد نصر الدين.. تحفة معمارية على الطراز الإسلامي بالوادي الجديد |تقرير

مسجد نصر الدين
مسجد نصر الدين

تشتهر محافظة الوادي الجديد بالعديد من الآثار الإسلامية ومنها مسجد نصر الدين بقرية القصر الإسلامية بمركز الداخلة، حيث يعود تاريخه للقرن الأول الهجري.

تم بناؤه من الطوب اللبن، وهو مسجد بناه الشيخ نصر الدين وقتذاك، ويعد من أقدم 3 مساجد في مدينة القصر الإسلامية، وبه مئذنة ارتفاعها 21 مترًا تقريبًا تتبع نمط المآذن في العصر الأيوبي.

ويتمتع المسجد بالبساطة وبه منبر تم ترميمه من قبل أكثر من مره ويوجد به قبلة مبنية بالطوب اللبن ومطلية بالجير الحي، ويوجد داخل المسجد مقام الشيخ نصر الدين الذي أسس المسجد وكان يعمل خادما للمسجد.

وتشتهر مدينة القصر الإسلامية عادة بالطابع الإسلامي البسيط، حيث يوجد بالبيوت أعتاب خشبية على مداخلها وعددها 49 عتبًة للبيوت والأضرحة، وله نص كتابي شهير يختلف حسب المنشأة إذا كان منزلا أو ضريحا أو مسجدا، والأعتاب مصنوعة من شجر السنط.

يقول الاثري صبري يوسف ، إن قرية القصر الإسلامية تعد من القرى ذات التراث الإسلامي القديم لكونها أول قرية استقبلت القبائل الإسلامية بالواحات عام 50 هجرية، وبها مسجد نصر الدين  من القرن الأول الهجري، وازدهرت في العصر الأيوبي وكانت عاصمة الواحات وبها قصر الحاكم وقتذاك.

 

وأضاف أن قرية القصر تحفة معمارية ما زالت تحتفظ بجميع المعالم الأثرية التي كانت متواجدة بها وقتذاك، حيث يوجد بها ديوان المحكمة وهو من العصر الفرعوني، والمدرسة القرآنية لتعليم الدين الإسلامي وأصوله، والتي ترجع إلى العصور الإسلامية، ويوجد بها جامع الشيخ نصر الدين الذى يعتبر من أقدم الجوامع الباقية على حالتها فى مصر.

تدشين أول تجربة تركيب سخانات تعمل بالطاقة الشمسية بجامعة الوادي الجديد

وأوضح أن جميع المباني القديمة التي بنيت من الطوب اللبن منذ العصور السحيقة مازالت قائمة ومحتفظة بكيانها حتى الآن، فضلا عن وجود مئذنة خشبية مكونة من ثلاثة طوابق بارتفاع 21 مترا، وجميع الأعتاب الخاصة بأبواب المنازل مصنوعة من الخشب ومنقوش عليها آيات قرآنية.

 

وذكر المؤرخ أنور محمود  في كتاباته “أصول الواحات” أن قرية القصر الإسلامية صممت وفق تخطيط منظم كان متبعًا وقتذاك، وما زالت تلك المباني متواجدة بهيئتها شاهدة على براعة التنظيم والتخطيط الخاص بالمدن الإسلامية، حيث تنخفض درجة الحرارة داخل القرية الإسلامية في الصيف وتحتفظ بالدفء في الشتاء.

 

وأشار إلى أنه بالرغم من كونها القرية الوحيدة ذات الطراز الإسلامي المتواجد بطبيعته حتى الآن، لكن ما يثير القلق وجود تلك المباني الأثرية مغلقة ولم يسمح بزيارتها، الأمر الذي يؤثر بالسلب على تلك الأبنية الأثرية والمتاحف المتواجدة بها.

 

ولفت إلى أن فتح البيوت كمزارات فكرة تستحق التقدير، ويجب على وزارة الآثار أن تضع فكرة فتح القرية أمام الرواد نصب أعينها، مؤكدا أن وزارة السياحة لن تمانع من وضع مزارات القرية على الخريطة السياحية العالمية طالما أن الأنشطة ستخدم السائح وتوفر له احتياجاته.

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال التشطيبات بالعاصمة الإدارية

ونوه إلى أنه يوجد عدد من المتاحف داخل القرية، ومنها متحف للدكتورة علياء حسن تجسد فيه طبيعة المكان، ومتحف أم جنة، ومتحف الفنانة إيمان سالم، ومتحف أم نوسة، وهو ما سيجد استحسان العديد من الرواد العرب والأجانب.

180
180
184
184
182
182
181
181
ارتفاع اسلامية استقبل الطوب الطاقة الشمسية الطو الطراز الاسلامي العصور العصر العصر الايوبي العاصمة الشمسية ثلاثة طوابق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغييرات محدودة في 7 بنوك.. وهذه أبرز التوقعات (بالأسماء)

رسميًا.. ننشر أسعار السلع الجديدة بعد إعلان انخفاضها في اجتماع مجلس الوزراء

زيادة %100 خلال أسبوع.. أحمد موسى منفعلا: مدبولي طلع العين الحمراء لكبار منتجي السلع

لمدة 5 سنوات.. تعرف على أول صفقات الأهلي في الانتقالات الصيفية

الحكومة: خفض أسعار السلع 15 و20 ‎%‎ ويصل لـ30 ‎%‎ بهذا الموعد

قرار عاجل ضد مرتضى منصور في سب وقذف موظفة حكومية

تحول جوهري.. بيان عاجل من قطر بشأن قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

انخفاض أسعار الزيت والسكر واللحمة.. تفاصيل آخر قوائم التسعير بعد تدخلات الحكومة

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد يلتقي المواطنين بمسجد القلقان الكبير بالخارجة

ترشيحاتنا

الدعوات تحقق المعجزات.. تفاصيل 15 يوما قضاها أحمد رفعت داخل العناية المركزة

المنتخب ينهي استعداداته لمواجهة كرواتيا في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر

مدبولي للتجار: زيادة أسعار بعض السلع كل يوم أو أسبوع غير مقبولة

دولة شبه خالية من السكان تناسب راغبي العزلة| ما قصتها؟

لإنقاذ مبيعات آيفون.. آبل تتخذ هذا القرار في الصين

مرسيدس GLA هاي لاين "بانوراما" 2024 للبيع.. بهذا السعر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف .. نرمين الفقي بإطلالة جريئة تشعل السوشيال ميديا

مجوهرات ملفتة.. ياسمين صبري تستعرض أناقتها بالعباءة

إطلالة محتشمة .. نسرين طافش تخطف الأنظار بالعباية

أكتر ناس بتحس روحانيات رمضان.. هذه الأبراج متفوقة في العبادات الدينية

فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

طرح "حبنا وحكاياته" تتر مسلسل "بقينا اتنين" للمطربة جنات

تضم 9 آلاف صائم .. مائدة إفطار المطرية الأكبر والأشهر في مصر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ