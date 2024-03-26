عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: من الضروري معرفة أسباب قيام المتطرفين بمهاجمة روسيا

بوتين
بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه من الضروري معرفة أسباب قيام المتطرفين بمهاجمة روسيا.
وأوضح بوتين وفقا لوكالة أنباء نوفوستي الإخبارية الروسية خلال اجتماع حول الإجراءات المتخذة بعد هجوم "كروكوس" الإرهابي.
وأضاف " أنه في سياق العمل المشترك بين أجهزتنا الاستخباراتية ووكالات إنفاذ القانون، من الضروري الحصول على إجابات لعدد من الأسئلة".
كما أشار بوتين إلى ضرورة إجراء تحقيق موضوعي في الجريمة المرتكبة في موسكو، يجب الإجابة عنها".
وكانت محكمة منطقة باسماني في العاصمة الروسية موسكو قد حكمت بحبس ثلاثة متهمين متهمين بارتكاب هجوم "كروكوس" الإرهابي الذى وقع مساء الجمعة 22 مارس. وسقط خلاله 137 من الضحايا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغييرات محدودة في 7 بنوك.. وهذه أبرز التوقعات (بالأسماء)

رسميًا.. ننشر أسعار السلع الجديدة بعد إعلان انخفاضها في اجتماع مجلس الوزراء

لمدة 5 سنوات.. تعرف على أول صفقات الأهلي في الانتقالات الصيفية

الحكومة: خفض أسعار السلع 15 و20 ‎%‎ ويصل لـ30 ‎%‎ بهذا الموعد

قرار عاجل ضد مرتضى منصور في سب وقذف موظفة حكومية

تحول جوهري.. بيان عاجل من قطر بشأن قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

زيادة %100 خلال أسبوع.. أحمد موسى منفعلا: مدبولي طلع العين الحمراء لكبار منتجي السلع

الدردير يفتح النار على نجم الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مصدر أمني يكشف حقيقة الأكاذيب عن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

دعاء الليلة السادسة عشرة من رمضان.. ردده بيقين للرزق وراحة البال وانشراح الصدر

رشوة وسلاح وأفيون.. ننشر اعترافات قاضي نجع حمادي بعد إحالته للمحاكمة |خاص

اللي هيفطر مش هيلعب.. إيهاب جلال يتخذ موقفا صارما بشأن مباريات رمضان

دعاء اليوم السادس عشر من رمضان.. كلمات مستجابة واظب عليها الأنبياء

اركب إم جي ZS موديل 2023 "حالة الزيرو" بأفضل سعر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة محتشمة .. نسرين طافش تخطف الأنظار بالعباية

أكتر ناس بتحس روحانيات رمضان.. هذه الأبراج متفوقة في العبادات الدينية

فستان لافت .. درة تبرز أناقتها في أحدث ظهور

أزمة قلبية وقسطرة.. نصائح لـ محمد العمروسي للتعافى سريعا

فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

طرح "حبنا وحكاياته" تتر مسلسل "بقينا اتنين" للمطربة جنات

تضم 9 آلاف صائم .. مائدة إفطار المطرية الأكبر والأشهر في مصر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ