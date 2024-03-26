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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: موسكو ترحب بمحاولات مختلف الدول لحل الوضع في أوكرانيا

بيسكوف
بيسكوف

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الاثنين، إن موسكو ترحب بمحاولات مختلف الدول لحل الوضع في أوكرانيا، لكن من المستحيل التعامل مع الأزمة دون مشاركة روسيا.
 

وأضاف بيسكوف في مقابلة مع موقع صحيفة "أرجومنتي إي فاكتي" الروسية، "هناك العديد من الدول التي ترغب في المساهمة في التسوية السلمية للوضع في أوكرانيا ومستعدة للانضمام إلى تنسيقات مختلفة".
 

وتابع: "نحن أيضًا نفهم هذا ونرحب بهذه المحاولات. ولكن هل من الممكن حل مشكلة أوكرانيا دون مشاركة روسيا؟ الجواب بلا تردد - من المستحيل".
 

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
 

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.


ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
 

وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

موسكو دميتري بيسكوف روسيا الكرملين

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