ريادة أعمال ولغات أجنبية ومناهج مطورة| ماذا سيدرس الطلاب في «الإعدادية الجديدة» من العام القادم؟

قرر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تدريس مناهج المرحلة الإعدادية الجديدة التي تم إعدادها وفقا لمعايير نظام التعليم الجديد، بعد الانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الابتدائية بجميع صفوفها، بداية من العام الدراسي المقبل 2024 / 2025.

معلومات هامة عن مناهج المرحلة الإعدادية الجديدة

وفيما يلي، ينشر موقع “صدى البلد” التفاصيل الكاملة لـ مناهج المرحلة الإعدادية الجديدة المطورة وفقا لنظام التعليم الجديد 2.0.

الإطار العام لـ مناهج الإعدادية الجديدة، يستهدف التركيز على الكيف وليس الكم وتقدير التعلم العميق، تحقيقا للمزيد من التعلم.

في مناهج الإعدادية الجديدة، تراعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحقيق التوازن بين أنشطة التعلم والمشاركة الإيجابية للطلاب فى الأنشطة الحياتية داخل أسرهم ومجتمعاتهم.

مناهج الإعدادية الجديدة، يتم بناؤها من جانب خبراء التربية والتعليم ومركز المناهج، على أسس علمية وبشكل مخطط ومدروس.

في مناهج الإعدادية الجديدة، تحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تضمين المرتكزات التي تبنى عليها رؤية مصر الإصلاحية، والتي منها على سبيل المثال المهارات الحياتية والقيم الداعمة لها والقضايا والتحديات التي تواجه مصر كجزء من العالم كالتغيرات المناخية، مع اعتماد الجانب التطبيقي لها للتأكد من قدرة الطلاب على توظيف ما تعلموه، كما تشدد على تحقيق وحدة المعرفة وتكاملها.

مناهج الإعدادية الجديدة سوف تساعد الطالب على أن ينتقل من الحفظ والتكرار إلى الابتكار والإبداع، ومن الاعتماد على الآخرين إلى الاعتماد على الذات وإنتاج المعرفة.

سيتم تقييم الطلاب عن طريق قياس المفاهيم الكبرى واختبار الاستعداد للتعلم الذي يجعل من التعلم رحلة مدى الحياة.

تشمل مناهج الإعدادية الجديدة مفاهيم مثل ريادة الأعمال عبر قطاعات المناهج والمواد الدراسية المختلفة.

تم التركيز على المهارات والأنشطة العملية والأنشطة الأكاديمية لمراعاة اتجاهات الطلاب وميولهم نحو العمل الفني، والتى تظهر في مراحل مبكرة.

أهداف مناهج المرحلة الإعدادية الجديدة

التوازن بين أنشطة التعلم والأنشطة الحياتية، وجودة حياة المتعلمين وأسرهم.

المهارات الأساسية والتي تشمل مهارات التعلم الذاتي.

التقييم الذاتي والاتجاهات الإيجابية نحو الذات.

الوعي بالقضايا المعاصرة وأثرها على حياته.

مهارات ريادة الأعمال وخاصة الاجتماعية.

تحمل مسئولية تعلمهم المواطنة والولاء والانتماء.

تكامل العلوم والمعارف.

تنمية القيم المستهدفة بمنهج المرحلة الإعدادية مثل الاحترام، والمسئولية، والصمود والمثابرة، الذات، واحترام الآخر، واحترام المرأة، واحترام الأشخاص ذوى الإعاقة، والوقت، والملكية العامة، والملكية الفكرية، والخصوصية، والصمود والمثابرة.

تدريس لغات أجنبية في المدارس الحكومية بداية من الصف الأول الإعدادي

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في إطار تطوير منظومة التعليم أعلنت الوزارة عن تدريس اللغات الأجنبية منها اللغة الفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية كلغات ثانية في المدارس الحكومية بداية من الصف الأول الإعدادي، من العام الدراسي 2024 / 2025، بحيث يختار الطالب اللغة الثانية التي يرغب في دراستها من ضمن قائمة اللغات الأخرى.

وقال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تدريس اللغة الأجنبية الثانية بالمرحلة الإعدادية سيطبق على طلاب الصف الأول الإعدادي ضمن سنوات التطوير، ابتداءً من الصف الأول الإعدادى العام الدراسي المقبل 2024 / 2025.

وعلى سبيل المثال، سيتاح للطالب دراسة اللغة الإيطالية اختياريًا فى أول سنة دراسية (الصف الأول الإعدادى) وسيصبح الطالب بعد ذلك مقيدًا بالاستمرار فى دراستها حتى نهاية مرحلة التعليم الثانوى العام أو الفنى، وستكون المدة الإجمالية لدراسة اللغة الإيطالية بالمدارس الحكومية المصرية (6) سنوات، وستعادل المهارات اللغوية التى سيصل الطلاب والطالبات إلى إتقانها فى نهاية المرحلة الثانوية المستوى A2 من مستويات إتقان اللغات الأوروبية المحددة بالإطار الأوروبى المرجعى العام للغات.

مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية (TREFLE)

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اجتماعه مع السفير إريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، والوفد المرافق له، أن الوزارة حريصة على استكمال مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية (TREFLE)، من أجل نشر اللغة الفرنسية فى المدارس المصرية، فضلا عن الارتقاء بالمستوى المهنى لمعلمى وموجهى اللغة الفرنسية، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في المرحلة الثانية من مشروع (TREFLE) قريباً.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن الدولة المصرية حريصة على تعلم أبنائها العديد من اللغات، وتمكين جميع المهتمين باللغة الفرنسية من تحسين مستوياتهم.

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تدريس اللغة الأجنبية الثانية بالمدارس الحكومية بالمرحلة الإعدادية بداية من العام الدراسى 2024 / 2025، وتشمل اللغة الفرنسية بجانب عدد من اللغات الأخرى، لافتا إلى أن للطالب له كامل الحرية في اختيار اللغة الثانية.

جدير بالذكر أن الوزارة قامت بوضع الرؤية والخطة الاستراتيجية للتعليم (2024-2029)، والتى انبثقت من عدة محاور رئيسية (الإنسان، والتشغيل، وحماية الأمن، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة)، وكانت أحد أهداف الخطة تطوير التعليم الفنى، تليها الخطة التنفيذية.