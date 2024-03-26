كهربا : إمام عاشور أهم لاعب في مصر

أكد محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلي، أن إمام عاشور سألني على الانتقال للأهلي، وقلت له هتنور في الأهلي وهتبقى أهم لاعب في مصر وقد كان.

وقال كهربا، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: قلت لإمام عاشور هتنور في الأهلي وهتبقى أفضل لاعب في مصر وقد كان، وإمام عاشور في الأهلي هيفوق إمام عاشور في الزمالك بكتير ولسه اللي جاي أكتر.

وتابع: إمام عاشور أول ما جه الأهلي خسرنا السوبر الأفريقي، فقلت له اصبر وبالفعل إمام عاشور كان السبب في تحقيق الفوز بلقب السوبر المحلى وكأس مصر أمام الزمالك.

وأضاف: إمام عاشور يساعدنا كثيرا في الملعب، وأضاف للفريق أشياء كثيرة، ولسه اللي جاي هيكون أكتر.