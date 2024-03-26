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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على 16 مجرما لتورطهم في وقائع سرقة بالقاهرة| صور

المتهمون
المتهمون

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات .

فقد تم ضبط (9 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لممارستهم نشاط إجرامى تخصص فى سرقة حديد التسليح من المواقع الإنشائية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.. وبحوزتهم (بندقية خرطوش- 2 فرد خرطوش - عدد من الطلقات - سيارة نقل).. وإعترفوا بتصريفهم المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سىء النية " (صاحب مخرن خردة "له معلومات جنائية"- كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول) تم ضبطه والمسروقات.

وضبط (3 عاطلين"لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المتاجر بأسلوب "المغافلة" بدائرة قسم شرطة المعصرة.. وبحوزتهم (سيارة مستأجرة المستخدمة فى إرتكاب الوقائع - مبلغ مالى "متحصلات وقائع السرقة").. وإعترفوا بإرتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وكذا ضبط (سائق"له معلومات جنائية") لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة سيارة "ميكروباص" بأسلوب المفتاح المصطنع بدائرة قسم شرطة عين شمس.. وأرشد عن السيارة.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص ، سيدة) لقيامهما بسرقة حقيبة يد بداخلها مبلغ مالى من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.. وإعادة المسروقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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