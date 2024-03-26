حشيش وهيروين بالملايين .. مداهمة أخطر البؤر الإجرامية في الصف

تمكنت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية من ضبط القائمين على بؤرة إجرامية للإتجار بالمواد المخدرة بالجيزة.. وبحوزتهم مواد مخدرة تقدر قيمتها المالية بقرابة 5 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية ومديرية أمن الجيزة قيام عناصر بؤرة إجرامية تضم 7 عناصر إجرامية "لـ 5 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرة مركز شرطة الصف مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام، وكمية لمخدر الهيروين وزنت 6 كيلو جرام، وكمية لمخدر "الآيس" وزنت 5 كيلو جرام، وعدد 500 قرص مخدر لعقار "ترامادول"، و2 بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار وسيارتين.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة (5 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استكمالا لنجاحات أجهزة وزارة الداخلية فى دحر الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع حفاظاً على النشء والشباب من الوقوع فى براثن الإدمان.