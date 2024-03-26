أزمة في سويسرا.. ارتفاع أسعار الكاكاو والشيكولاتة

يواجه صانعو الشوكولاتة السويسريون أزمة قبل ايام من عيد الفصح وأمامهم خيارين أحلاهما مر: إما أن يزيدوا أسعار منتجاتهم نتيجة ارتفاع أسعار الكاكاو، ما قد يثني المستهلكين الذين يعانون أصلاً تبعات التضخم عن شرائها، أو أن يضحوا بقسم كبير من هوامش أرباحهم، ويكتفوا بالنذر اليسير منها، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

فأسعار الكاكاو وصلت خلال الأسبوع الماضي إلى مستويات قياسية جديدة، إذ اقترب سعر الطن الواحد في نيويورك من تسعة آلاف دولار، وتجاوز سبعة آلاف جنيه إسترليني في لندن، وهو ما سيحمل صانعي الشوكولاتة على رفع أسعارهم أكثر فأكثر.

وفي مطلع مارس الجاري، نبهت مجموعة "ليندت أند شبرونجلي" من أن أسعار منتجاتها سترتفع مجدداً في 2024 و2025 بعدما سبق أن شهدت عام 2023 زيادة بمعدل 10,1%.

وسبق لتضخم أسعار المواد الغذائية أن انعكس سلباً على حجم صادرات الشوكولاتة السويسرية التي انخفضت بنسبة 0,2% إلى 150516 طناً، وفقاً لاتحاد "شوكوسويس".

وتراجع استهلاك الفرد من الشوكولاتة في سويسرا بنسبة 1% ليصل إلى 10,9 كيلوجرامات سنوياً.