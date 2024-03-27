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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

6 كلمات كانت جُل دعاء النبي .. ادعُ الله بها دائما

صدى البلد

الدعاء هو مخ العبادة ودائما الدعاء يقوي الصلة بين العبد والله عز وجل وكثرة الدعاء تعني كثرة الذكر ومن أفضل الأدعية القريبة من القلب هي الأدعية التي كان يرددها نبي الهدى الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كانت أفضل الأدعية والتي قد علمنا إياها أن نرددها في أصعب المواقف التي تمر علينا جميعا.

فجميع الأدعية والأذكار التي كان يذكرها سيد الخلق هي من أهم الأدعية والتي نذكرها حين الدخول للمنزل وحين الخروج من المنزل وحين التوجه إلى المسجد وحين الوضوء وفي كل الحركات والسكنات وفي الليل والنهار، فجميع أدعية الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام مفضلة لدينا جميعا لأنها من أشرف الخلق، ويقدم صدى البلد أفضل أدعية النبي .

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6 كلمات كانت جُل دعاء النبي

"يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك". 

فعن شهر بن حوشب انه قال قُلتُ لأمِّ سلمةَ : يا أمَّ المؤمنينَ ما كانَ أَكْثرُ دعاءِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ إذا كانَ عندَكِ ؟ قالَت : كانَ أَكْثرُ دعائِهِ : يا مُقلِّبَ القلوبِ ثبِّت قلبي على دينِكَ قالَت : فقُلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ما أكثرُ دعاءكَ يا مقلِّبَ القلوبِ ثبِّت قلبي على دينِكَ ؟ قالَ : يا أمَّ سلمةَ إنَّهُ لَيسَ آدميٌّ إلَّا وقلبُهُ بينَ أصبُعَيْنِ من أصابعِ اللَّهِ ، فمَن شاءَ أقامَ ، ومن شاءَ أزاغَ فتلا معاذٌ (( رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا)).

كما قالوا ان الدعاء فيه بيانُ أنَّ جميعَ قُلوبِ بَني آدمَ بيَدِ اللهِ تعالى  إنْ شاء هَداها، وإن شاء أزاغَها.

فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء في الصباح والمساء، رغم ان قبيه ثابت على الدين إلا أنه كان غرضها ان يعلمه لنا عندما يحدث حدث مفاجئ تهز الثوابت وتؤثر على حياتنا، فمن كثرة قولها أصبحت راكزة في الخيال والروح، وقال أطباء علم النفس إن هذا هو الحل الوحيد لتثبيت القلب حتى حين تأتي المصيبة لا يهتز الإنسان وتنهار كل قيمه.

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أكثر دعاء ر دده النبي

عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال:  «كان أكثرَ دعاءِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: “اللهم ربَّنا آتِنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخِرةِ حسنةً، وقِنا عذابَ النارِ».

عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال:  «كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يُكثِرُ أن يقولَ: يا مقلِّبَ القلوبِ ثبِّت قلبي على دينِكَ فقلتُ: يا نبيَّ اللَّهِ آمنَّا بِكَ وبما جئتَ بِهِ فَهل تخافُ علَينا ؟ قالَ: نعَم إنَّ القلوبَ بينَ إصبَعَينِ من أصابعِ اللَّهِ يقلِّبُها كيفَ شاءَ».

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أفضل أدعية النبي 

1-اللهم رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ” متفق عليه .

2- “اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر، وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى، وشر فتنة الفقر، اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم” متفق عليه.

3- “اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات” متفق عليه .

4- “اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء” متفق عليه.

5- “اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر” رواه مسلم.

6- “اللهم إني أسألك الهدى، والتقى،والعفاف، والغنى” رواه مسلم.

7- “اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، والهرم، وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها” .رواه مسلم.

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