الحشاشين الحلقة 16.. حصار جديد في قلعة ألموت وحريق مخازن حسن الصباح

شهدت الحلقة ١٦ من الحشاشين، خروج جيش مضاعف بأمر من السلطان بركياروق لحصار قلعة آلموت والقضاء على جنود حسن الصباح وأتباعه.

وحشد حسن الصباح أتباعه في كل مكان لمساعدته في الحصار ومده بالمعلومات والمؤن اللازمة لمساعدة رجاله وفوجيء بحريق في مخازن القلعة في نهاية الحلقة.





الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.





المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.