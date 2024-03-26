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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يعلن استهداف جنود إسرائيليين وثكنة عسكرية على الحدود مع لبنان

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الثلاثاء، استهدف ‌‏قوة ‏عسكرية لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏المناسبة واصابوها إصابة مباشرة.‏

وقال حزب الله عبر قناته على تليجرام، إنه استهدف أيضا تجمعاً ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة. ‏

وأعلن حزب الله، في وقت سابق، استهداف ثكنة عسكرية للاحتلال في يردن بالجولان السوري المحتل "مقر القيادة الرئيسي في زمن الحرب" بأكثر من 50 صاروخ كاتيوشا رداً على ‌‌إعتداء العدو الصهيوني الذي طال البقاع.

واستهدف حزب الله أيضا قوة ‏مشاة إسرائيلية في محيط شتولا بالأسلحة الصاروخية حيث أصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا أفرادها ‏بين قتيل وجريح. ‏

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حزب الله لبنان الاحتلال الاسرائيلي ثكنة زبدين مزارع شبعا تلال كفرشوبا موقع رويسات العلم

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