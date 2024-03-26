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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تعرض مشاهد لاستهداف آليات وجنود الاحتلال بمحيط مجمع الشفاء |فيديو

القسام
القسام

عرضت كتائب القسام الزراع العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، مشاهد من استهداف آلية لجنود الاحتلال الإسرائيلي بعبوة "شواظ" في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

https://t.me/qassambrigades/30520

وقالت كتائب القسام أيضا، عبر قناتها على تليجرام، إن مجاهدوها تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي في شارع الرشيد غرب حي تل الهوا بمدينة غزة.

وفي وقت سابق، قالت كتائب القسام إنه بعد عودة المقاتلين من خطوط القتال، تم تأكيد تفجير فتحة نفق في قوة إسرائيلية وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس بـ غزة.

أعلنت كتائب القسام، في وقت سابق، استهداف 7 آليات لـ الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من الجنود في محيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

وقالت القسام، في بيان صحفي، إنها استهدفت 5 آليات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" في محيط مجمع الشفاء.

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كتائب القسام حماس الاحتلال الاسرائيلي مجمع الشفاء الطبي غزة شارع الرشيد حي تل الهوا

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