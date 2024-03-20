كتائب القسام تعلن تدمير دبابتين إسرائيليتين في محيط مجمع الشفاء بـ غزة

أعلنت كتائب القسام الزراع العسكرية لحركة حماس، أنها استهدف دبابتين إسرائيليتين من نوع "ميركافاه" بقذيفتي "الياسين 105" في محيط مجمع الشفاء بمدينة غزة.

وقالت كتائب القسام، في وقت سابق من اليوم، إنه بعد عودة المقاتلين من خطوط القتال؛ تم تأكيد تفجير فتحة نفق في قوة إسرائيلية وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس بـ غزة.

وأعلنت كتائب القسام، في وقت سابق، استهداف 7 آليات لـ الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من الجنود في محيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

وقالت القسام، في بيان صحفي، إنها استهدفت 5 آليات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" في محيط مجمع الشفاء.