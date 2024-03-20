دفنوهم أحياء .. القسام تعلن تدمير فتحة نفق على جنود إسرائيليين في خانيونس

قالت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، اليوم الأربعاء، إنه بعد عودة المقاتلين من خطوط القتال، تم تأكيد تفجير فتحة نفق في قوة إسرائيلية وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس بـ غزة.

أعلنت كتائب القسام، في وقت سابق، استهداف 7 آليات لـ الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من الجنود في محيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

وقالت القسام، في بيان صحفي، إنها استهدفت 5 آليات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" في محيط مجمع الشفاء.

وأكدت استهداف آليتين آخريين بقذيفتي "الياسين 105" واستهداف مجموعة من جنود الاحتلال بقذيفة "تي بي جي" وأوقعتهم بين قتيل وجريح في مُحيط المجمع.