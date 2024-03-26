مودريتش أساسياً في تشكيل كرواتيا لمواجهة مصر بكأس العاصمة

أجرى زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، سبع تغييرات في تشكيل الفريق الأساسي أمام مصر مقارنة بمباراتهم السابقة أمام تونس.

ويشهد تشكيل منتخب كرواتيا تواجد الثنائي لوكا مودريتش ومارسيلو بروزوفيتش في التشكيل الأساسي.

تشكيل منتخب كرواتيا يكون كالتالي:

حراسة المرمى: نيديليكو لابروفيتش.

الدفاع: دوماجوي فيدا - يوشكو جوارديول - يوسيب ستانيشيتش.

الوسط: لوكا مودريتش - مارسيلو بروزوفيتش - نيكولا فلاشيتش - مارين بونجراسييتش - لوفرو ماير.

الهجوم: برونو بيتكوفيتش - ماركو بياتسا.

في حالة التعادل في الوقت الأصلي للمباراة، ستحسم المباراة عبر ركلات الترجيح.

كأس العاصمة شارك فيه 4 منتخبات مصر ونيوزيلندا وكرواتيا وتونس ويقام بالعاصمة الإدارية الجديدة.