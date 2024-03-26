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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة بشأن بديل إمام عاشور ..تشكيل منتخب مصر أمام كرواتيا

تشكيل منتخب مصر
تشكيل منتخب مصر

يبدأ أكرم توفيق في تشكيل الفريق الأساسي لـ منتخب مصر في مواجهته أمام كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر الدولية الودية، والتي ستقام في العاشرة مساءً على استاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة.

 يجلس أحمد حجازي على دكة البدلاء بعد عودته إلى منتخب مصر بعد غياب لظروف طارئة، ويتغيب إمام عاشور عن التشكيل الأساسي.

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تشكيل منتخب مصر يكون على النحو التالي:

- حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
- الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد حمدي.
- الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - محمد مجدي أفشة - عمر مرموش - محمود تريزيجيه.
- الهجوم: مصطفى محمد.

وفي حالة التعادل في الوقت الأصلي للمباراة، ستحسم المباراة عبر ركلات الترجيح. ويحق لكل منتخب إجراء 6 تغييرات خلال المباراة. يأتي منتخب مصر إلى النهائي بعد الفوز على نيوزيلندا بهدف دون رد، بينما صعد منتخب كرواتيا للنهائي بفوزه على تونس بركلات الترجيح.

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