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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزارة الأوقاف تحتفل بذكرى غزوة بدر من مسجد السيدة نفيسة

مسجد السيدة نفيسة
مسجد السيدة نفيسة

احتفلت وزارة الأوقاف، بذكرى يوم بدر، اليوم الثلاثاء، في مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة عقب صلاة التراويح مباشرة.

وجاء احتفال وزارة الأوقاف، بذكرى غزوة بدر، في إطار الدور التوعوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في إذكاء الروح الإيمانية والوطنية، ونشر الوعي الديني والمجتمعي، وبحضور معالي وزير الأوقاف.

ويقرر القرآن الكريم، أن الانتصار متحقق بصدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، يقول سبحانه: "وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"، وبعد تمام النصر يقرر القرآن الكريم نعمة ربانية، حيث يقول سبحانه: "فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ".

كما أن الإخلاص والصدق والإيمان من أهم عوامل النصر، يقول سبحانه: "وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ"، ويقول سبحانه: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ"، موضحًا أنه بتلك الأيام وفي هذه المواقف تبرز معادن الرجال. 

 


 

وزارة الأوقاف يوم بدر غزوة بدر مسجد السيدة نفيسة

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