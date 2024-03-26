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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رسالة غير متوقعة من حسين الشحات للشيبي.. أكرم توفيق: أنا أفضل ظهير أيمن.. وهذه هي حقيقة خلافي مع كولر

أكرم توفيق وحسين
أكرم توفيق وحسين الشحات

حل كل من أكرم توفيق وحسين الشحات  ضيفا  الفنان رامز جلال في حلقة اليوم ببرنامجه الشهير رامز جاب من الأخر.

 

رامز جلال ساخرا من أكرم توفيق وحسين الشحات: بيخافوا من ضلهم

سخر رامز جلال من أكرم توفيق وحسين الشحات نجما النادي الأهلي قائلا “بيخافوا من ضلهم”.

 

حقك عليا.. رسالة غير متوقعة من حسين الشحات للاعب بيراميدز

أكد حسين الشحات، نجم النادي الأهلي، أنه أخطا في حق اللاعب محمد الشيبي، نجم نادي بيراميدز، قائلا “أقول له حقك عليا في اللي حصل لأني غلطت أمام الكاميرا وهتأسفله”.

وقال حسين الشحات، خلال تصريحات لبرنامج “رامز جاب من الآخر”: وهقول لوالدته حقك عليا عشان شتمته بوالدته ودي حاجة كبيرة".

 

أكرم توفيق يحدد المخطئ في أزمة حسين الشحات والشيبي

كشف أكرم توفيق نجم النادي الأهلي، عن المخطئ في واقعة حسين الشحات ومحمد الشيبي، في نهاية الدوري العام الموسم الماضي، قائلا “الإثنين غلطانين”.

 

وجود خلاف بين كولر وأكرم توفيق.. اللاعب يكشف الحقيقة

أكد أكرم توفيق، لاعب النادي الأهلي أنه لا يوجد أي خلاف بينه وبين مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

 

أكرم توفيق: أنا أفضل ظهير أيمن في الأهلي

كشف أكرم توفيق نجم النادي الأهلي، عن ترتيب أفضل اللاعبين لقيادة الجبهة اليمنى للنادي الأهلي، قائلا "بالنسبة لي أكرم توفيق في المركز الأول، ثم عمر كمال ثم محمد هاني، ثم كريم فؤاد".


وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

 

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

اكرم توفيق حسين الشحات النادي الأهلي محمد الشيبي رامز جلال

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